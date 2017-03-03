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Bilim adamları 3D yazıcıyla işlevsel damar ağı oluşturdu

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Bilim adamları 3D yazıcıyla işlevsel damar ağı oluşturdu
San Diego'daki California Üniversitesi araştırmacıları, üç boyutlu (3D) yazıcı kullanarak işlevsel bir damar ağı oluşturmayı başardı.

Amerikalı bilim adamları üç boyutlu (3D) yazıcı kullanarak işlevsel bir damar ağıoluşturmayı başardı.

San Diego'daki California Üniversitesi araştırmacıları, önce bilgisayarda damar yapısını modelledi, daha sonra da 3D yazıcıyla polimer ve canlı hücre kullanarak damar ağı oluşturdu.

Söz konusu canlı hücreler büyüyerek damar ağını biyolojik dokuyla kapladı.

Laboratuvar ortamında üretilen damarlar daha sonra fareler üzerinde denendi. Başarıyla sonuçlanan denemelerde damar ağının hayvanın kardiyovasküler sistemiyle uyum sağladığı belirlendi.

Araştırmacılardan Shaochen Chen, “Organlarımızın kan damarları olmadan hayatta kalması ve işlev görmesi mümkün değil. Damarlar organ nakillerinde de en önemli sorunlardan birini oluşturuyor. 3D yazıcıyla suni ancak işlevsel damar ve organ yapımı tüm bu sorunları çözmemize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Elde edilen damarların şimdilik sadece kan taşıdığına işaret eden Chen, suni damarların doğal damarlar gibi besin maddelerini de taşıması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

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