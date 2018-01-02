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Bilim adamları en doğru kahve yapma yöntemini belirledi

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Bilim adamları en doğru kahve yapma yöntemini belirledi
ABD’deki Tomas Jefferson Üniversitesi’nden kimyagerler, kahvenin soğuk suyla demlenmesinin içerisindeki kafein yoğunluğunu arttırdığını saptadı.

Yıllık kahve tüketiminin 1.4 milyar kiloya ulaştığı ABD'de bilim insanları, neredeyse herkesin güne bir fincan içmeden başlamadığı bu içeceğin en doğru nasıl yapılması gerektiğini araştırdı. İncelemeler sırasında sıcak su ve hazırlanışı 10 ilâ 24 saat süren soğuk demleme 4 çeşit, orta ve çok kavrulmuş kahve kullanıldı.

Kahvelerdeki içerikleri karşılaştıran bilim adamları, inceleme sonucunda iri çekim çok kavrulmuş soğuk demleme kahvenin bir litresinde 1000 miligram kafein olduğunu saptadı. Öte yandan sıcak su ile hazırlanan benzer bir kahvede ise bu oran en fazla 800 miligramdaydı.

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