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Bilim Dünyası Bunu Konuşuyor: Felçli Adam, Sadece Düşünerek Tweet Atmayı Başardı

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Amyotrofik lateral skleroz (ALS) nedeniyle felç olan 62 yaşındaki Avustralyalı, sadece düşünerek ilk sosyal medya gönderisini paylaştı. Philip O'Keefe, "Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum" dedi.
Bilim Dünyası Bunu Konuşuyor: Felçli Adam, Sadece Düşünerek Tweet Atmayı Başardı

Bilgisayar şirketi Synchron; Stentrode beyin bilgisayar arayüzü, diğer bir deyişle vücuda beyin sinyallerini analiz eden ve komutların yerine getirilmesine yardımcı olan mikroçip implante ederek felçli bir hastanın düşüncelerini tweet olarak aktarmasını sağladı.

Şirket, 23 Aralık’ta yaptığı duyuruda Philip O’Keefe’nin dünyaya sosyal medyada doğrudan düşünce yoluyla başarılı bir şekilde mesaj gönderen ilk kişi olduğunu söyledi.

TEKNOLOJİ SAYESİNDE İLETİŞİM KURABİLİYOR

O’Keefe, “Bu teknolojiyi ilk duyduğumda, bana ne kadar bağımsızlık kazandırabileceğini biliyordum. Sistem şaşırtıcı, bisiklete binmeyi öğrenmek gibi. Pratik yapmak gerekiyor, ancak bir kez yuvarlandığınızda doğal hale geliyor. Şimdi, sadece bilgisayarda nereye tıklamak istediğimi düşünüyorum. E-posta gönderebilir, banka işlemleri yapabilir, alışveriş yapabilir ve Twitter aracılığıyla dünyaya mesaj gönderebilirim” dedi.

O’Keefe çipi, motor nöron hastalığının neden olduğu felç sonrasında; Nisan 2020’de aldı. O zamandan beri ailesiyle ve iş arkadaşlarıyla yeniden bağlantı kurmak için teknolojiyi kullanıyor, e-posta ile iletişime devam ediyor ve danışmanlık gibi iş projelerinde aktif olarak yer alıyor.

Synchron CEO’su Thomas Oxley. gelişmeyle ilgili şunları söyledi: “Bu eğlenceli tweet’ler aslında implante edilebilir beyin bilgisayar arayüzleri alanı için önemli bir an. BCI’ların (beyin bilgisayar arayüzleri), felç nedeniyle işlevsel bağımsızlıklarının çoğu elinden alınmış Phil gibi insanlara verdiği bağlantıyı, umudu ve özgürlüğü vurguluyorlar.”

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