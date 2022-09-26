Bilim dünyası mikroskobik robotları konuşuyor: Bir karıncanın kafasından bile küçük

Amerika'da Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir karıncanın kafasından bile küçük robotlar ürettiler. "Antbot" ismi verilen robotlar, uzaktan da yönetilebiliyorlar.

Robot teknolojisinde gün geçtikçe gelişmeler yaşanırken bir haber de Amerika’dan geliyor: Araştırmacıların ürettikleri küçük ve uzaktan yönetilebilen robotlar dikkat çekiyor.

Cornell Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Itai Cohen, mikroskobik robotların hareket etmelerini sağlayan beyinleri olduğunu da vurgularken, robotların herhangi bir kablo ile bir yere bağlı olmadıklarını da belirtti.

Antbot ismi verilen mikrobotlar, 250 mikrometreden daha geniş değiller; yani bir karınca kafasından daha küçükler. Mikrobotlar bu kadar küçük olmalarına rağmen iki, dört ve altı ayaklı versiyonları da üretilmiş durumda. İki ve altı ayaklı modeller böcek gibi hareket edebiliyor.

Bu versiyonların her birinin devresinde de beyin görevi gören ve dışarıdan kontrol edilmeden yürümesini sağlayan bir mikroişlemci bulunuyor.

Küçük robotların henüz çok etkileyici işlevleri olmasa da temel beyni ile basit işlevleri yerine getirebiliyor. Şu anda yürümekten başka bir şey yapmıyorlar. Ancak bilim insanları, bu geliştirdikleri modelin özellikle tıp alanında çok fazla hizmet verebileceğine inanıyor.