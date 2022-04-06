Bilim dünyası şaşkın: İnsan akciğerinde mikroplastiklere rastlandı

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma sonucu ilk kez akciğerlerde mikroplastik parçalara rastlandığı açıklandı. Bilim insanları, bu durumun yol açabileceği tehlikeler konusunda uyardı.

Son dönemde yemek kaplarından mutfak eşyalarına hemen hemen her yerde karşımıza çıkan mikroplastiklere ilk kez insan akciğerinde rastlandı. Parçacıklar, analiz edilen ve akciğerden alınan hemen hemen tüm numunelerde bulundu.

Bilim insanları, mikroplastik kirliliğinin artık gezegenin her yerinde olduğunu ve insanların maruz kalmasını kaçınılmaz hale getirdiğini vurguladı. Bu durumun insan sağlığına tehlikesine değinirken artan bir tehlike olduğuna vurgu yaptı.

Ameliyat olan 13 hastadan alınan dokular incelendi ve 11 hastanın akciğerinde mikroplastik bulundu. En yaygın partiküller, plastik ambalaj ve borularda kullanılan polipropilen ve şişelerde kullanılan pet oldu.

İLK KEZ KANDA TESPİT EDİLMİŞTİ

Daha önce yapılan çalışmalarda da otopsiler sırasında alınan akciğer dokusunda benzer şekilde yüksek oranlarda mikroplastikler bulunmuştu.

İnsanların küçük mikroplastik parçalarını soluduğu, yiyecek ve içecekler yoluyla vücuda aldığı zaten biliniyordu. Aynı zamanda, yüksek miktarda mikroplastiklere maruz kalan kişilerin de hastalık geliştirme ihtimallerinin daha fazla olduğu belirtildi.

Mart ayında ilk kez insan kanında mikroplastikler tespit edildi, bu da parçacıkların vücutta dolaşabileceğini ve organlara yerleşebileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, mikroplastiklerin, insan hücrelerine zarar vermesinden endişe ederken, bu durumun her yıl milyonlarca erken ölüme neden olduğunu vurguladı.

Çalışmanın kıdemli yazarı İngiltere’deki Hull York tıp fakültesinden Laura Sadofsky, “En yüksek sayıda parçacığı akciğerlerin alt bölgelerinde bulmayı beklemiyorduk” dedi. “Akciğerlerin alt kısımlarında hava yollarının daha küçük olması şaşırtıcı. Bu büyüklükteki parçacıkların bu kadar derine inmeden önce filtrelenmesini veya sıkışmasını beklerdik.” dedi.