Bilim Dünyası Şaştı: HIV Vücudundan Yok Oldu

Bilim insanları Arjantin’de yaşayan bir kadının doğal bir şekilde HIV’yi yendiğini duyurdu. herhangi bir kök hücre tedavisi olmadan doğal bir şekilde HIV’yi yendiği açıklanan kadının kimliği açıklanmadı.

Daha önce 2020 yılında San Francisco’da yaşayan Loreen Willenburg isimli kadın HIV’yi doğal bir şekilde yenmişti. Willenburg’un yanı sıra “Berlin Hastası” ve “Londra Hastası” kod adlı iki hasta da kök hücre tedavisi olarak HIV’yi vücudundan atmayı başarmıştı.

Bilim insanları Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde bir makale yazarak Arjantin’de yaşayan kadına 2013 yılında HIV teşhisi konduğunu duyurdu. Kadının verilerini ve DNA’sını inceleyen bilim insanları yaptıkları incelemeler sonucunda kadının vücudunda HIV bulunmadığına kanaat getirdi.

Arjantin’in Esperanza kentinde yaşadığı için “Esperanza Hastası” kod adıyla tanıtılan kadın konuyla ilgili bir açıklama yaptı. HIV olduktan sonra doğum yaptığını söyleyen ve çocuğunda HIV olmadığını dile getiren kadın, durumunun bu hastalıkla mücadele için yardımcı olabileceğini düşünmesinin kendisini memnun ettiğini söyledi.