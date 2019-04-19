Bilim dünyasında bir ilk 3 boyutlu yazıcıda kalp üretildi

İsrailli bilim adamları gerçek insan dokusu ve damarı kullanarak ilk kez üç boyutlu yazıcıda kalp üretti.

İsrailli bilim adamları gerçek insan dokusu ve damarı kullanarak ilk kez üç boyutlu yazıcıda kalp üretti. Araştırmacılar bu gelişmenin organ naklinde ve tıp dünyasında büyük bir başarı olduğunu, ileride hastalıklı olan kalplere doku transferinin önünü açabilleceğini düşünüyor.

Tel Aviv Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan proje başkanı Doktor Tal Dvir üretilen kalbin hücre, kan damarları ve karıncıklarına sahip bütün bir organ olduğunun altını çizdi.

Medyayla görüntüleri paylaşılan yapay organın büyüklüğü bir tavşanın kalbine yakın boyutlara sahip. Bilim insanları şu anda yapay organın gerçek kalpler gibi kasılıp genişleyebildiğini ancak kan pompalayamadığını ifade etti.

Araştırmacılar üç boyutlu yazıcıyla üretilen kalbin tam anlamıyla fonksiyonlarını yerine getirip hastalara nakledilebilmesi için hala önlerinde uzun bir yol olduğunu ifade ediyor. Çalışmaların ayrıntıları Advanced Science tıp dergisinde de geniş yer buldu.

Doktor Tal Dvir üç boyutlu yazıcı ürünü kalpleri bir sene içerisinde hayvanlara nakletmek istediklerini açıkladı. Dvir, “Belki 10 yıl içinde dünyadaki pek çok hastanede organ yazıcıları olacak ve bu tarz prosedürler bir rutin haline gelecek” öngörüsünde bulundu. Ancak Dvir, hastanalerin başlangıçta kalpten daha az karmaşık olan başka organları tercih edeceğini düşündüğünü belirtti.

Tal Dvir bunun yanında yapay kalbin hastalardan doku alınarak üretilmesi gerektiğini, hastanın bağışıklık sistemine uyum sağlaması açısından bunun önemli olduğunu vurguladı.

Dünyada hiç beklenmedik anda gerçekleşen kalp krizleri (kardiyak) erkeklerde tüm ölümlerin yüzde 21’ini, kadınlarda ise yüzde 14,5'ini oluşturuyor. ABD’de yılda 300 bin kişi hayatını kalp krizleri sonucu kaybederken, Türkiye ise bu rakam 200 bin kişi civarında.