  • BIST 96.861
  • Altın 238,344
  • Dolar 5,8057
  • Euro 6,5299
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Bilim dünyasında bir ilk 3 boyutlu yazıcıda kalp üretildi

» »
İsrailli bilim adamları gerçek insan dokusu ve damarı kullanarak ilk kez üç boyutlu yazıcıda kalp üretti.
Bilim dünyasında bir ilk 3 boyutlu yazıcıda kalp üretildi

İsrailli bilim adamları gerçek insan dokusu ve damarı kullanarak ilk kez üç boyutlu yazıcıda kalp üretti. Araştırmacılar bu gelişmenin organ naklinde ve tıp dünyasında büyük bir başarı olduğunu, ileride hastalıklı olan kalplere doku transferinin önünü açabilleceğini düşünüyor.

Tel Aviv Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan proje başkanı Doktor Tal Dvir üretilen kalbin hücre, kan damarları ve karıncıklarına sahip bütün bir organ olduğunun altını çizdi.

Medyayla görüntüleri paylaşılan yapay organın büyüklüğü bir tavşanın kalbine yakın boyutlara sahip. Bilim insanları şu anda yapay organın gerçek kalpler gibi kasılıp genişleyebildiğini ancak kan pompalayamadığını ifade etti.

Araştırmacılar üç boyutlu yazıcıyla üretilen kalbin tam anlamıyla fonksiyonlarını yerine getirip hastalara nakledilebilmesi için hala önlerinde uzun bir yol olduğunu ifade ediyor. Çalışmaların ayrıntıları Advanced Science tıp dergisinde de geniş yer buldu.

Doktor Tal Dvir üç boyutlu yazıcı ürünü kalpleri bir sene içerisinde hayvanlara nakletmek istediklerini açıkladı. Dvir, “Belki 10 yıl içinde dünyadaki pek çok hastanede organ yazıcıları olacak ve bu tarz prosedürler bir rutin haline gelecek” öngörüsünde bulundu. Ancak Dvir, hastanalerin başlangıçta kalpten daha az karmaşık olan başka organları tercih edeceğini düşündüğünü belirtti.

808x539_cmsv2_52a98c16-1514-55e8-a10d-04f00776ed26-3800576.jpgTal Dvir bunun yanında yapay kalbin hastalardan doku alınarak üretilmesi gerektiğini, hastanın bağışıklık sistemine uyum sağlaması açısından bunun önemli olduğunu vurguladı.

Dünyada hiç beklenmedik anda gerçekleşen kalp krizleri (kardiyak) erkeklerde tüm ölümlerin yüzde 21’ini, kadınlarda ise yüzde 14,5'ini oluşturuyor. ABD’de yılda 300 bin kişi hayatını kalp krizleri sonucu kaybederken, Türkiye ise bu rakam 200 bin kişi civarında.

534x356_cmsv2_729e6c1a-bbb4-5517-ade4-ae9bbee24a3a-3800576.jpg
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekmek ve benzeri ürünlerde tuz taraması yaptı17 Nisan 2019 Çarşamba 12:15
  • Kuzey Kıbrıs'ta ilk kalp nakli bugün yapılıyor17 Nisan 2019 Çarşamba 09:28
  • 'Sağlığımıza zarar verip hayatımızı kısaltan' uykuyla ilgili yanlış bilgiler16 Nisan 2019 Salı 13:36
  • K.K.T.C’de En Fazla Kalp ve Damar Hastalıklarına Bağlı Ölümler Görülmekte14 Nisan 2019 Pazar 16:13
  • Kilo vermiyorsanız bu duygusal olabilir14 Nisan 2019 Pazar 15:44
  • Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?13 Nisan 2019 Cumartesi 17:04
  • Araştırma: Uzayda yaşam sağlığı uzun vadeli etkilemiyor12 Nisan 2019 Cuma 22:05
  • Her beş ölümden birinin nedeni sağlıksız beslenme12 Nisan 2019 Cuma 21:51
  • Günde ne kadar su içeceğimize nasıl karar vermeliyiz?12 Nisan 2019 Cuma 20:49
  • Dikkat! Bahar alerjisi sezonu başladı11 Nisan 2019 Perşembe 14:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti