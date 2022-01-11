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Bilim Dünyasında Bir İlk: Domuzdan İnsana Kalp Nakli

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ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede ölmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastasına son çare olarak domuz kalbi nakledildi.
Bilim Dünyasında Bir İlk: Domuzdan İnsana Kalp Nakli

Genetiği değiştirilmiş domuzdan alınan kalbin hastaya yerleştirildiğini açıklayan Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli doktorlar, ameliyatın 7 saat sürdüğünü ve David Bennett adlı hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ölümcül bir kalp hastalığına yakalanan ve uzun yaşamasına mucize olarak bakılan Bennett, ameliyat öncesi altı hafta boyunca hasta yatağında özel bir makinaya bağlanmıştı.

Bennett’in ameliyattan bir gün önce, “Ya ölecektim ya da bu ameliyatı olacaktım. Ameliyatın karanlıkta bir atış olduğunu biliyorum ama bu aynı zamanda benim son şansımdı” dedi.

Ameliyattan önce doktorla poz veren hastanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bennett’ın ameliyat sonrası uzun vadede sorun yaşayıp yaşamayacağı ise hala bilinmiyor.

2021 yılının Eylül ayında New York'taki araştırmacılar domuzların hayvandan insana nakiller için ümit vadedebileceğini öne süren bir gözlem yapmış, geçici olarak bir domuzun böbreğini ölen bir insan vücuduna yerleştirmiş ve çalışmaya başladığını gözlemlemişlerdi.

Dr. Robert Montgomery, Maryland'daki naklin, deneylerini bir sonraki seviyeye taşıdığını açıkladı.

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