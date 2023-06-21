Bilim dünyasında bir ilk… Kalp sorunlarını tespit eden dövme geliştirdiler

ABD'deki bilim insanları, kalbi izleyen ve düzensiz ritim gibi hastalık belirtilerini ciddi sorunlara neden olmadan tespit edebilen elektronik bir dövme geliştirdiler.

Bilim dünyası geliştirilen yeni dövmeyi konuşuyor. Kalp hareketlerini takip eden ve geçici dövmeler gibi ince bir tasarıma sahip olan sensör, e-dövme olarak anılıyor.

Kabaca bir kredi kartı büyüklüğünde olan e-dövme, kalbin elektriksel ve mekanik fonksiyonlarının aynı anda izlenmesini sağlayan EKG ve SCG gibi iki testi de yapabilen ilk mobil cihaz olma özelliğini taşıyor.

Austin’deki Texas Üniversitesi’nden geliştiriciler, sorunların tespit edilebilmesi ve bir an önce tedaviye başlanabilmesi için geliştirilen cihazın son derece önemli olduğunu vurguluyor. Örneğin; sadece Birleşik Krallık’ta, inme riskini artıran yaygın bir kalp ritmi bozukluğuna sahip 300 binden fazla insan olduğu tahmin ediliyor.

Havacılık ve uzay bölümünden Profesör Nanshu Lu, “Evde sürekli mobil izleme yapabilirsek, o zaman erken teşhis ve tedavi yapabiliriz ve bu yapılabilirse kalp hastalıklarının yüzde 80’i önlenebilir” diyor.

HASTALARIN İZLENMESİ DAHA KOLAY OLACAK

Şu anda kalp hastalığından şüphelenilen hastalar hastanede izleniyor veya evde kullanmaları için cihazlar veriliyor. E-dövme ile hastaların izlenmesinin çok daha rahat olması bekleniyor.

E-dövme, göğse takılıyor ve yaklaşık 40 saat süren ve kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilen çok küçük bir pille çalışıyor. Topladığı veriler ise, bir uygulamaya Bluetooth aracılığıyla gönderiliyor.

Araştırmacılar şimdiye kadar e-dövmeyi 20’li yaşlarındaki beş sağlıklı erkek üzerinde test etti ve diğer mevcut izleme seçenekleriyle karşılaştırıldığında düşük bir hata oranına sahip olduğunu gördüler. Araştırmacılar, “Çalışmamız, e-dövmelerin izleme aracı olma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

Leeds Üniversitesi’nde kardiyovasküler tıp profesörü olan Chris Gale şunları söyledi: “Bir kişinin kalp atışının sürekli olarak izlenmesine yönelik teknoloji inanılmaz bir hızla ilerliyor. Kalp atışlarının uzun süreler izlenmesine izin veren bunun gibi küçük, giyilebilir cihazlar daha birçok aritminin saptanmasına ve semptomları olan ancak kalp atışları normal olan hastalara güvence sunacak.”