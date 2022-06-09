  • BIST 2.571,57
  • Altın 1004.512
  • Dolar 16.8874
  • Euro 17.9324
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAAstım ve alerjik havayolu hastalıkları birbirinden ayrı değerlendirilmemeli!

Bilim dünyasında çığır açan ilaç: Kalbi onaran jel

» »
Bir araştırmaya göre biyolojik olarak parçalanabilen bir jel, kalp krizi sonrası dokuyu yenileyebilir ve kalp krizlerinin neden olduğu hasarı onarabilir.
Bilim dünyasında çığır açan ilaç: Kalbi onaran jel

Manchester Üniversitesi ve İngiliz Kalp Vakfı’ndan araştırmacılar, jelin hücreleri doğrudan canlı bir kalbe iletebileceğini ve onların gelişip büyümesine yardımcı olabileceğini buldu.

Ekip, jeli sağlıklı farelere enjekte ettiğinde, iki hafta boyunca kalpte kaldığını gözlemledi. Çalışma lideri Katharine King şunları söyledi: “Henüz yeni bir keşif olmasına rağmen, bu yeni teknolojinin kalp krizi sonrasında kalpleri onarmaya yardımcı olma potansiyeli çok büyük.”

Araştırma İngiliz Kardiyovasküler Derneği konferansında sunuldu. Araştırmacılar, yıllardır kalp yetmezliğinde ilerleme riskini azaltmanın bir yolu olarak hasarlı kalplere yeni hücreler vermenin yollarını arıyorlar. Ancak tarihsel olarak, hücreler doğrudan kalbe enjekte edildiğinde, yalnızca yüzde 1’i hayatta kaldı.

DENEYLER DEVAM EDİYOR

Son çalışmada, araştırmacılar, kalp kası hücreleri olmak üzere programlanmış insan hücrelerini bir jele eklediler ve onları üç hafta boyunca bir tabakta büyütebildiler.

Ekip, bu teknolojinin yaşayan bir kalpte de çalışabileceğini kanıtlamak için, sağlıklı farelere jel enjekte etti ve jelin iki hafta boyunca kalpte kaldığını görüldü.

Kalbin elektriksel aktivitesini ölçen ekokardiyogramlar ve elektrokardiyogramlar, enjeksiyonun güvenli olduğunu doğruladı.

Araştırmacılar şimdi, kalp hücrelerinin yeni kas dokusu geliştirip geliştiremeyeceğini ve kalbin verimli bir şekilde pompalama yeteneğini geri kazanmaya yardımcı olup olmadığını görmek için kalp krizinden hemen sonra bu tedaviyi farelerde denemeyi planlıyorlar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi09 Haziran 2022 Perşembe 10:01
  • DSÖ , binin üzerinde maymun çiçeği vakası olduğunu açıkladı09 Haziran 2022 Perşembe 09:33
  • Astım ve alerjik havayolu hastalıkları birbirinden ayrı değerlendirilmemeli!09 Haziran 2022 Perşembe 09:21
  • Hipertansiyon nasıl tedavi edilir?09 Haziran 2022 Perşembe 09:05
  • Kanserin sonu geldi mi? Bilim dünyasının odağında yeni tedaviler var08 Haziran 2022 Çarşamba 23:59
  • D vitamini depolamanın püf noktaları08 Haziran 2022 Çarşamba 22:55
  • Dikkat… Bu yaşlarda kabus görmek Parkinson işareti olabilir08 Haziran 2022 Çarşamba 21:15
  • DSÖ’den maymun çiçeği açıklaması: Maske takın!08 Haziran 2022 Çarşamba 19:26
  • Polikistik Over Sendromu’na dikkat!08 Haziran 2022 Çarşamba 15:05
  • Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kanser aşısının ilk sonuçları başarılı08 Haziran 2022 Çarşamba 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti