Bilim dünyasının konuştuğu keşif: İnsanlar, yiyecekleri bilinenden çok daha önce pişirmeye başladı

Yeni bir araştırma, insanların yiyecekleri pişirmeye düşünülenden çok daha önce başlamış olabileceğini ortaya koydu.

Yeni bir araştırma, insanların yiyecekleri pişirmeye düşünülenden çok daha önce başlamış olabileceğini ortaya koydu.

İsrail'de yürütülen bilimsel araştırmada, binlerce yıl öncesinden kalan balık fosilleri incelendi. Araştırmacılar, ilk insanların 780 bin yıl önce, yani tahmin edilenin 600 bin yıl öncesinde yemek yaparken ateş kullandığına dair kanıtlar elde etti. Bulguların insanlığın yiyecekler için ateş yaktığını gösteren en eski kanıtlar olduğuna dikkat çeken bilim insanları, yiyecekleri daha çiğnenebilir ve sindirilebilir hale getiren ateş kullanımın nüfus artışına yol açarak insanlık tarihi açısından bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

İlk insanların tam olarak ne zaman yiyecekleri pişirerek yemeye başladığı sorusu uzun zamandır bilim dünyasında tartışma yaratıyor. Ateş yakılan yerlerin ısınmak için mi yoksa yiyecek pişirmek için mi kullanıldığını belirlemek zor olduğu için bu sorunun yanıtını bulmak zor.

Daha önce yiyecek pişirmek için ateş kullanıldığına dair en eski kanıtlar, Neandertaller ve ilk Homo Sapiens'lerin yaşadığı 170 bin yıl öncesine aitti. Ancak dün yayınlanan yeni araştırmada, İsrail'in kuzeyindeki Gesher Benot Ya'aqov bölgesinde bulunan balık fosilleri, insanlığın çok daha eski dönemde de et pişirmek için ateş yakmış olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten Tel Aviv Üniversitesi'nden arkeolog İrit Zohar, bulunan balıkların kemiklerinin pişmiş balıklardaki gibi yumuşadığını vurguladı. Alanda ayrıca yanık taş örneklerine de rastlandı.

Ateşin yaklaşık 1,7 milyon önce, Homo Sapiens'lerden çok önce yaşamış olan Homo Erectus’lar tarafından bulunduğu düşünülüyor.