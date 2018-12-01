Bilim için lego yuttular

Çocuk doktorları (pediyatristler), her gün çocuklarla ilgili birbirinden ilginç vakalarla karşılaşıyor. Ama en yaygın vaka, çocukların dikkatlerini çeken objeleri mideye indirmeleri.

Tabii bu objeler genellikle oyuncakları oluyor. En karşı koyamadıkları oyuncak da Lego parçaları.

Bu manzara karşısında Melbourne Üniversitesi araştırmacısı Andrew Tagg'ın öncülüğünde 6 çocuk doktoru kendilerini feda etti ve Lego'nun sarı kafalarını yutmaya girişti. Amaç ne kadar zamanda sindirilip dışkılandıklarını saptamaktı.

1.71 GÜNDE ÇIKIYOR

Bulgular, 'Journal of Paediatrics and Child Health' (Pediyatri ve Çocuk Sağlığı) isimli dergide yayımlandı. Buna göre sarı Lego parçasının dışkılanma süresi ortalama 1.71 gün oldu.

Deney sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmazken, Lego parçasının vücutta hemen hemen hiçbir zarara sebep olmadığı ortaya çıkarıldı.

ERKEK DOKTOR BULAMADI

Ancak ekipteki erkek doktorlardan biri, sarı Lego parçasını hiçbir şekilde bulamadı. Bulguları esprili bir dille kaleme alan ekip, bu durumla "Kadınlar dışkılarının içini arama konusunda erkeklerden daha başarılı olabilir. Ama bu iddia istatistiki kanıtlara dayanmamaktadır" diye dalga geçti.