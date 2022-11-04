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Bilim insanından konuşulacak iddia: “Uzaylıların keşfi çok yakın”

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Dünya dışı varlıkları keşfetmek üzere araştırmalar devam ederken bir uzman şaşırtıcı bir iddiada bulundu. İngiliz bir bilim insanı, uzaylıların "çok yakında" keşfedilebileceklerini söylüyor.
Bilim insanından konuşulacak iddia: “Uzaylıların keşfi çok yakın”

Uzay araştırmaları devam ederken bilim dünyasından dünya dışı varlıklarla ilgili yeni bir iddia geldi. ABD hükümetinin UFO raporunu yayınlamasından önce konuşan Manchester Üniversitesi Astrofizik Şefi Michael A. Garrett, “uzayda ilginç bir şey varsa” keşfedilmek üzere olabileceği konusunda uyardı.

Daily Star’da yer alan habere göre, Garrett, kapsamlı soruşturmaya rağmen 150’den fazla UFO gözleminin henüz açıklanmamasına ve tanımlanamayan hava olaylarının varlığına dikkat çekti.

UFO olarak tanımlanan bazı cisimlerin, hava balonları veya insansız hava araçları olarak açıklanması bekleniyor.

Ancak kaynaklar, askeri ve sivil kayıtlara erişimi olan hükümet yetkililerinin ayrıntılı incelemesine rağmen yaklaşık yarısının sır olarak kaldığını söylüyor.

“DÜNYA BOMBA GİBİ BİR KEŞFİN EŞİĞİNDE”

Soruşturmanın bazı bulguları, rapor önümüzdeki birkaç gün içinde ABD Kongresi’ne sunulduğunda kamuoyuna açıklanacak.

Ancak çoğu gizli kalacak. Buna farklı ülkelerin insansız hava araçlarıyla ABD askeri faaliyetlerini gözetlediği iddiasıyla ilgili olanlar da dahil.

Bu gizliliğe rağmen, 2016’dan beri Jodrell Bank Gözlemevi’nin yöneticisi olan 58 yaşındaki Profesör Garrett, Dünya’nın “bomba gibi bir keşfin eşiğinde” olabileceğini söyledi.

Garrett, “Orada ilginç bir şey varsa, çok yakında öğreneceğimizi düşünüyorum. Gerçek bir bilimsel keşif olasılığı var.”

“Şu anda kanıtlar çok kötü bir şekilde sunuluyor ve bununla ilgili herhangi bir teknik özellik yok. Aslında ihtiyacımız olan şey gerçek bilimsel veriler ve analizler” dedi.

Şimdiye kadar rapor edilen gözlemlerin çoğu, bulanık fotoğraflar ve düşük çözünürlüklü videolar içeren kaliteli olmayan veriler içeriyordu.

Garrett, teleskop teknolojisindeki ve veri kaydındaki gelişmelerin yanı sıra dünya çapında konuya yeniden ilgi uyandırmanın da bir atılım üretebileceğini düşünüyor.

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