Bilim insanından olay iddia: Koronavirüs dokunaklı yüzeylerden yayılmıyor

KALİFORNİYA Üniversitesi Tıp Profesörü Monica Gandhi, koronavirüsün kapı kolları ve ışık düğmeleri gibi yüzeylerden yayılmadığını iddia etti.Gandhi, "Bu, çoğu durumda burnundan ve ağzından virüs yayan birine yakın olmaktan kaynaklanıyor." dedi.

Kalifornia Üniversitesi'nden uzmanlar, virüsün kapı kolları ve ışık düğmeleri gibi dokunarak yüzeylerden yayılmadığını iddia ediyor. Koronavirüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren herkesin şüpheyle ve temkinli bir şekilde yaklaştığı yüzeylerle ilgili açıklama şaşkınlık yarattı.

'Koronavirüs yüzeyler yoluyla yayılmıyor'

San Francisco'daki Kalifornia Üniversitesi'nde Tıp Profesörü olan Monica Gandhi "Virüs yüzeylerden yayılmıyor. Pandeminin başlangıcında fomite bulaşma konusunda çok fazla korku vardı. Artık yayılmanın nedeninin yüzeylere ve gözünüze dokunmak olmadığını biliyoruz. Bu, çoğu durumda bunu yaptıklarını bilmeden burnundan ve ağzından virüs yayan birine yakın olmaktan kaynaklanıyor." dedi.

Dr Gandhi'nin iddiaları, Montana'daki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün bir araştırmasının bulgularıyla çelişiyor.

Analizler, virüsün bakır üzerinde dört saate kadar, kartonda 24 saate kadar ve plastik ve paslanmaz çelikte üç güne kadar hayatta kalabileceğini gösteriyor.



Dr Gandhi, virüse yakalamanın en kolay yolunun başka birinin ağız ve burun salgılarına maruz kalmak olduğunu söylüyor. Bu nedenle ev dışındayken maske takmanızı tavsiye ediyor.