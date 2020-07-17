Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu

Bilim insanları bir asırdan uzun bir süredir var olduğunu düşündükleri ancak varlığını kanıtlayamadıkları metal yiyen bakterileri tesadüf eseri keşfetti.

Bilim insanları bir asırdan uzun bir süredir var olduğunu düşündükleri ancak varlığını kanıtlayamadıkları metal yiyen bakterileri tesadüf eseri keşfetti.

Bakteri, California Teknoloji Enstitüsü'nde (Caltech) tebeşire benzer bir manganez türüyle yapılan başka bir deney sırasında bulundu.

CNN'in haberine göre Dr. Jared Leadbetter, deneyden sonra manganez bulaşmış bir kavanoza, çözülmesi için ofisindeki lavabosunda su doldurdu. Dr. Leadbetter, birkaç ay sonra kampüse döndüğünde, kavanozun koyu bir maddeyle kaplandığını gördü.

Dr. Leadbetter, basın açıklamasında "Kendi kendime 'Bu da ne?' dedim. Bunun uzun zamandır aranan mikroplardan kaynaklamış olabileceğini düşündüm. Bunu anlamak için sistematik testler yaptık" dedi.

ENERJİ KAYNAĞI OLARAK METALİ KULLANAN İLK BAKTERİ

Araştırmacılar daha sonra bu siyah maddenin oksitlenmiş manganez olduğunu ve bunun büyük olasılıkla çeşme suyunda bulunan bakteriden kaynaklandığını keşfetti.

Dr. Leadbetter "Yer altı sularında bu canlıların akrabalarının olduğuna dair bulgular mevcut" dedi ve yaşadıkları Pasadena kentinin sularının bir kısmının yerel kayaklardan geldiğini söyledi.

Araştırmanın sonuçları Salı günü Nature Journal adlı bilim dergisinde yayımlandı. Uzmanlar, bunun enerji kaynağı olarak manganezi kullanan ilk bakteri olduğuna dikkat çekiyor.

Leadbetter, "Doğadaki mikropların muhteşem yanlarından biri hücre için gerekli olan enerjilerini sıra dışı maddelerden elde edebilmeleri" diye konuştu.

Yeni araştırma, bu bakterilerin, karbondioksidi biokütleye dönüştüren kemosentez için manganez kullandığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, bu buluşun yer altı sularını ve manganez oksitle tıkanan su sistemlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını belirtiyor.

Dr. Leadbetter, şunları söyledi:

"Çevre mühendisliğinde içme suyu şebekelerinin manganez oksitle tıkandığına dair geniş bir literatür var. Ama bu malzemenin nasıl ve neden oluştuğu hep bir muamma olarak kalmıştır. Birçok bilim insanı, bunun enerji kaynağı olarak manganez kullanan bakterilerden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyordu ama şimdiye kadar kanıtımız yoktu."

Bilim insanları bu buluş sayesinde deniz tabanlarında, greyfurt büyüklüğündeki "manganez nodülü" olarak bilinen metal toplarının sırrını da açığa çıkarılabileceğini söylüyor.

Bu toplar, içerdiği nadir metaller için okyanus tabanından toplanıyor.