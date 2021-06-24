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Bilim İnsanları, 218 Gündür Koronavirüsü Atlatamayan Kişiyi Araştırdı

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Brezilya’da bilim insanları, bir hastanın 218 gündür yakalandığı koronavirüsü atlatamayışının sebebini araştırdı.
Bilim İnsanları, 218 Gündür Koronavirüsü Atlatamayan Kişiyi Araştırdı

Brezilya’da bilim insanları, bir hastanın 218 gündür yakalandığı koronavirüsü atlatamayışının sebebini araştırdı. Yapılan testlerde, hastanın COVID-19’a karşı hiç antikor geliştirmediği ortaya çıktı.

Sao Paulo Araştırma Vakfı’ndan (FAPESP) yapılan ve tıp alanında henüz resmi onay almamış araştırmalarının yer aldığı MedRxiv’de yayımlanan çalışmaya göre, Brezilya’da Sao Paulo Üniversitesi’nde görevli bilim adamları, COVID-19’a yakalanan ve 218 gün iyileşemeyen bir hastaya rastladı.

COVID-19’a yakalanmadan önce bağışıklık sistemini zayıflatan agresif bir kanser tedavisi gören 40’lı yaşlarındaki erkek hastanın, 2020’nin Eylül ayının başlarında COVID-19’a yakalandığı ve kendisine yapılan testlerin ancak Nisan 2021’de negatif sonuç verdiği aktarıldı.

Araştırmayı yürüten Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Maria Cassia Mendes-Correa, “Hastaya belirtilerin görülmeye başlamasından sonraki 6 ila 218. günler arasında yapılan bütün PCR testleri pozitif sonuç verdi. Virüs sadece vücutta bulunmuyor aynı zamanda çoğalıyordu da. Yani, bütün bu süreçte virüsü başkalarına bulaştırma riski mevcuttu” dedi.

COVID-19’a karşı hiç antikor geliştirmediği belirlendi

Virüsün hastanın vücudunda bulaşıcı halde bulunduğuna dair testler, haftalık alınan örneklerle laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalarda ortaya kondu.

Mendes-Correa, araştırmaya konu hastanın çoğu zaman hastanede kaldığını ancak kısa bir süre evde karantinada bulunduğunu hatırlatarak, “Virüsün çoğalma kapasitesi 196 gün boyunca üst üste sürekli ve kalıcı olarak gözlemlendi” ifadesini kullandı.

Hastadan 2021 Ocak ve Nisan ayları arasında kan, idrar ve anal bölgeden alınan örneklerden yapılan analizlerde, araştırma süresinin çoğunda virüsün kalıcılığına rastlandığı belirtildi.

Öte yandan, hastaya yapılan serolojik testlerin, hastanın COVID-19’a karşı hiç antikor geliştirmediğini gösterdi.

Virüs aynı bünyede mutasyona uğradı

Araştırmacılar, hastadan alınan örneklerde virüsün, bazıları COVID-19’un insan vücuduna nüfuz etmesini sağlayan “spike” proteininde olmak üzere, mutasyona uğradığını tespit etti.

Mendes-Correa, “Bu veriler toplumda normal olarak gözlemlenen mutasyon sürecinin aynı bünye içinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu endişe verici bir durum, çünkü insan organizmasına daha iyi adapte olmuş viral varyantların ortaya çıkmasını desteklemektedir” diye konuştu.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, yarım milyondan fazla COVID-19 kaynaklı ölü sayısı ve 18 milyondan fazla vaka ile dünyada salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

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