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Bilim insanları 48 bin 500 yıllık virüsü yeniden canlandırdı

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Uluslararası bir araştırma ekibi, 48 bin 500 yıllık virüsü yeniden canlandırdı. Şimdiye kadar canlandırılan en eski virüs olduğuna inanılıyor.
Bilim insanları 48 bin 500 yıllık virüsü yeniden canlandırdı

Uluslararası ekip, bir laboratuvarda amipleri enfekte eden Sibirya permafrostunda keşfedilen toplam dokuz eski virüsü gözlemledikten sonra, bu tür virüslerin hala canlı organizmaları enfekte etme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

Bilim insanları, on binlerce yıldır donmuş halde kalan eski bir virüsü yeniden canlandırdıktan sonra, eriyen permafrostun (antik patojen) insanlık için tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.

Ekip, yeni keşfedilen virüslerin en eskisinin neredeyse 50 bin yaşında olduğunu söyledi.

Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi'nde ekip üyesi ve araştırmacı olan Jean-Michel Claverie, New Scientist'e "48 bin 500 yıl bir dünya rekoru" dedi.

Ekip, son çalışmasında toplam yedi eski virüsü inceledi. 

Rusya, Fransa ve Almanya'dan bilim insanlarını içeren grup, daha önce 30 bin yıllık diğer iki antik virüsü yeniden canlandırmayı başarmıştı.

Ekip tarafından keşfedilen ve canlandırılan virüsler, şimdiye kadar canlandırılan en eski virüsler olarak kabul edilse de, diğer bazı araştırmacılar 250 milyon yıllık olduğu söylenen bakterileri yeniden canlandırdıklarını iddia ettiler.

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