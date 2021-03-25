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Bilim insanları açıkladı...Bir sonraki salgının nerelerde çıkacak

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Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde ölenlerin sayısı 3 milyona yaklaşırken bilim insanları bir sonraki salgının ormansızlaşmanın yoğun olarak yaşandığı yerlerde çıkabileceğini açıkladı
Bilim insanları açıkladı...Bir sonraki salgının nerelerde çıkacak

Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde ölenlerin sayısı 3 milyona yaklaşırken bilim insanları bir sonraki salgının ormansızlaşmanın yoğun olarak yaşandığı yerlerde çıkabileceğini açıkladı. Araştırmacılar zengin biyoçeşitliliğe sahip ormanların yok olması ve yerlerini tek tip tarım bitkilerini alması nedeniyle hastalıkların diğer türlere uğramadan doğrudan insanlara geçtiğini ifade etti. Bu durum nedeniyle son 30 yılda Covid-19 ve Ebola da dahil olmak üzere 110’u aşkın bulaşıcı hastalığın insanlar arasında dolaşıma girdiği belirtilirken, yeni salgının Brezilya, Kongo havzası, güneydoğu Asya, Çin, Avrupa veya ABD’de başlamasının çok yüksek ihtimal olduğu kaydedildi.

SALGINLARIN TEMEL NEDENİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİN AZALMASI

Fransız Ulusal Bilimler Araştırma Merkezi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, yeni tip corona virüs ve benzeri salgın hastalıklarının biyoçeşitliliğin azalmasının bir sonucu olduğu belirtildi. Bununla birlikte araştırmacılar, ormansızlaşma ve tek çeşit bitkilerin ekildiği arazilerin yoğun olduğu bölgelerde yeni salgınların görülme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

TEK TİP AĞAÇLANDIRMANIN FAYDASINDAN ÇOK ZARARI VAR

Frontiers in Veterinary Science’ta yayınlanan makalede, arazi kullanım değişikliğinin Covid-19 gibi zoonotik (hayvan kökenli)  virüslerin ve sıtma gibi vektör kaynaklı hastalıkların ortaya çıkmasında önemli bir faktör olduğu açıklandı. Bununla birlikte araştırma, ticari ormanlarda sıklıkla olduğu gibi, az sayıda türe çok dar bir şekilde odaklanırsa, ağaç dikmenin bile yerel insan toplulukları için sağlık risklerini artırabileceğini ortaya koydu.

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