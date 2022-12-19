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Bilim insanları açıkladı: Covid-19’un en belirgin belirtisi yine değişti

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Tat ve koku kaybının bir dönem baskın belirti olarak öne çıktığı corona virüsü salgınında belirtilerin değiştiği açıklandı.
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’un en belirgin belirtisi yine değişti

2019 yılının son haftalarında ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde küresel bir salgın halini alan corona virüsü evrim geçirerek değişmeye devam ediyor…

İngiltere’de yapılan bir araştırma corona virüsünün belirtilerinin de değiştiğini ortaya koydu. Yapılan anket ve araştırma sonuçlarına göre Covid-19’un da en belirgin belirtileri şekil değiştirdi. Bir dönem koku ve tat kaybının yoğun olarak görüldüğü corona virüsünde en baskın belirtinin artık bunlar olmadığı duyuruldu.

İngiltere’de yapılan Zoe Covid-19 Araştırması’nı yürüten Profesör Tim Spector açıklamalarda bulunarak hastalığın yayılmaya devam ettiğini söyledi. Bilim insanı, en yeni ve baskın belirtinin hipozmi olduğunu duyurdu.

Koku alma duyusunun azalması anlamına gelen hipozminin yoğun olarak görüldüğünü belirten Spector, “Omicron BA.5 varyantı halen en yaygın olan varyant. Boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı da belirtiler arasında” dedi.

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