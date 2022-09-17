Bilim insanları açıkladı: Disney çizgi filmleri travmaları iyileştiriyor

Dünyanın önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları Disney yapımı animasyonların çocukluk travmalarına iyi geldiğini tespit etti.

Bilim insanları Disney yapımı animasyon filmlerle ilgili dikkat çekici bir bulguya ulaştı…

Cambridge Üniversitesi’nde görevli Sydney Conroy ve ekibi, Disney yapımı çizgi film ve animasyon filmlerin yetişkinlerin ruh sağlığına iyi geldiğini tespit etti.

Araştırmada çocukların Inside Out isimli filmdeki karakterlerle duygularını ifade edebildiği belirtildi.

Encanto, Coco, Soul ve Inside Out gibi filmlerin çocuk travmalarına iyi geldiğini tespit eden bilim insanları nesiller boyu aktarılan travmalarla ilgili sorunları yatıştırdığını açıkladı. Avrupa Psikiyatri Derneği tarafından düzenlenen konferansta sunulan araştırmada çocukluk travmalarına “sinematerapinin” iyi geldiği belirtildi.

Conroy, “Encanto gibi filmler çocukların karmaşık duygularını yönlendirebilmeleri için gerçekten ciddi bir alet olarak kullanılmalı. Bu filmin her yerinde travma yazıyor” ifadesini kullandı.

Encanto’da kullanılan We Don’t Talk About Bruno isimli şarkının da travmalara karşı iyi geldiğini söyleyen Conroy çocukların bu filmdeki karakterlerin oyuncaklarıyla duygularını daha iyi anlatabileceğini de dile getirdi.