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Bilim insanları açıkladı: Fazla seks yapmak zararlı mı?

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Bilim insanlarına göre haftada birden fazla seks yapmaya çalışmak çiftleri mutsuz edebilir ve cinsellikten daha az zevk alınmasına yol açabilir.
Bilim insanları açıkladı: Fazla seks yapmak zararlı mı?

Cinsellik söz konusu olduğunda, insanlar sayıları abartmaya meyilli olsalar da, ne kadar sıklıkta seks yapıldığı konusunda bilim insanlarının yaklaşık bir tahmini var. Yapılan bir çalışmaya göre ortalama bir yetişkin, yılda 54 kez veya haftada bir kez partneri ile cinsel aktivitede bulunuyor.

 

Bazı araştırmalar, seks yapma sıklığı ile mutluluğu ilişkilendiriyor. Sosyal Psikoloji ve Kişilik Bilimi dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, haftada en az bir kez seks yapan çiftler, ilişkilerinde daha az sıklıkta cinsel aktivitede bulunanlara göre daha mutlular.

HAFTADA BİR KEZ SEKS MUTLU EDİYOR

Seks yapma sıklığı arttıkça çiftlerin ilişkilerinden memnun hissetme olasılığı da artıyor ancak bir yere kadar. Bilim insanlarına göre haftada bir kez cinsel aktivitede bulunmak mutlu ediyor. Bundan daha fazlası ise hayattan gittikçe artan oranda zevk alınacağı anlamına gelmiyor.

Psikolojik olarak, çiftler her iki tarafın da istediği kadar seks yaparlarsa mutlu olma eğilimindeler.

FAZLA SEKS YAPMALARI İSTENEN ÇİFTLERİN RUH HALİ KÖTÜLEŞTİ

Yapılan bir çalışmada araştırmacılar, bir grup katılımcı çiftten 90 gün boyunca seks yapma sıklığını iki katına çıkarmalarını istediler. Denekler cinsel paylaşımlarını önemli ölçüde artırsalar da iki katı seviyesine tam olarak ulaşamadılar. 90 günün sonunda, bu çiftlerin ruh hallerinin önemli derecede kötüleştiği, normal sıklıklarında seks yapan kontrol çiftleriyle karşılaştırıldıklarında ise cinsellikten daha az hoşlanmaya başladıkları belirlendi.

 

Cinsel deneyimlerin niceliğinden daha çok niteliğinin önemli olduğuna dikkat çeken bilim insanlarına göre, seksin süresi, duygular, çeşitlilik, partnerle iyi iletişim gibi faktörler cinsel doyum ve dolayısıyla mutlulukla daha yakından ilişkili.

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