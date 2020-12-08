Bilim İnsanları Açıkladı: Ne Yarasa, Ne Pangolin..

Tarihin en büyük salgınları arasında yer alan corona virüsü salgını sebebiyle ortaya atılan bir iddia şoke etti. Bilim inşaları corona virüsün insanlara nasıl yayıldığını ve nereden nasıl bulaştığını çözmek için araştırmalar yapmaya devam ederken araştırmaların sonucu ise korkutucu oldu…

Tarihin en büyük salgınlarından biri olan corona virüs salgını ile ilgili ortaya atılan bu iddia, dünya gündeme bomba gibi düştü. Bilim insanları, corona virüsün insanlara nasıl yayıldığını çözmek için araştırmalar yapmaya devam ediyor.

Salgının ilk ortaya çıktığı andan beri, virüsün bir "ara hayvan" yoluyla insanlara geçmeden önce yarasalardan kaynaklandığına inanılıyordu.

Önceki çalışmalar bu hayvanın bir pangolin olduğunu öne sürse de, Kanadalı bilim insanlarından oluşan ekip, virüsü insanlara geçirmekten farklı bir hayvanın sorumluluğu olduğunu öne sürüyor.

Ottawa Üniversitesi'nden araştırmacılar, corona virüsün aslında köpekler tarafından insanlara yayıldığını iddia ediyorlar.

Ottawa Üniversitesi'nden Profesör Xuhua Xia, "Corona virüsün ilk olarak yarasalardan kaynaklandığını ve yarasa eti yiyen sokak köpeklerine yayıldığına dair" bir iddia ortaya attı.

Ottawa Üniversitesi'nde biyolog olan Profesör Xia, kaleme aldığı makalede, "Gözlemlerimiz, başlangıç ve aktarım için yeni bir hipotez oluşmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

"Covid-19'un atası ve en yakın akrabası olan bir yarasa corona virüsü, köpeklerin bağırsağını enfekte etti, büyük olasılıkla virüsün hızlı bir evrimine ve insanlara sıçramasına neden oldu.