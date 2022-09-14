Bilim insanları açıkladı: Orta yaş krizi gerçek

Bilim insanları, 1960'larda literatüre giren orta yaş krizinin gerçek olduğunu bilimsel verilerle açıkladı. Uzmanlar, orta yaş krizinin ne zaman başladığını da tespit etti.

Birçok filme, kitaba ve makaleye konu olan “orta yaş krizi” ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı… 1960’lardan beri gündemde olan fakat bilimsel geçerliliği ile ilgili tartışmaların ve “ne zaman başladığına” dair araştırmaların devam ettiği orta yaş krizi ile ilgili yapılan yeni araştırmada bu durumun hangi yaş aralıklarında başladığı belirlendi.

Genelde aile otomobilini üstü açık bir spor araçla değiştirmek, kendinden yaşça genç insanlarla aşk yaşamak gibi belirtilerin popüler kültür aracılığıyla gösterildiği orta yaş kriziyle ilgili araştırmada orta yaş krizinin ortalama olarak 45 yaşında başladığı belirlendi.

Bu yaş döneminde birçok ciddi psikolojik sorun ve sosyal sorun yaşandığı belirtilirken, iş hayatındaki stresin de bu dönemde tavan yaptığı kaydedildi. Bilim insanları, “45 yaşında iş hayatındaki stres maksimum seviyeye çıkıyor” dedi.

Ulusal Ekonomik Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan The Midlife Crisis isimli dergide yayınlanan araştırmada bu yaş grubundaki bireylerin daha çok para kazanmasına rağmen psikolojik ve duygusal olarak bazı sorunlar yaşadığı da kaydedildi. Araştırmada yer alan bilim insanları “hayattan zevk almanın” 45 yaşında en düşük seviyede olduğunu da söyledi.