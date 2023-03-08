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Bilim insanları açıkladı: Para gerçekten de mutluluk getiriyormuş

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"Para mutluluk getirir mi" tartışmasını bitirecek bir araştırma gündeme damga vurdu.
Bilim insanları açıkladı: Para gerçekten de mutluluk getiriyormuş

Aralarında Nobel kazanan psikolog Daniel Kahneman ve ekonomist Angus Deaton’ın da olduğu bilim insanları dikkat çekici bir araştırma yayınladı. Bilim insanları “paranın mutluluk getirdiğini” ortaya çıkardı.

2010 yılında benzer bir araştırma yapan ve yıllık 60 bin dolar ile 90 bin dolar arasında kazanan kişilerin mutluluğunun sabit olduğunu ve daha da mutlu olmadıklarını belirten bilim insanları yeni bir araştırma yaparak yeni değerlendirmelerde bulundu. Kahneman, Harvard Üniversitesi’nde görevli Matthew Killingsworth ile birlikte çalıştı.

Bilim insanları yıllık 75 bin dolardan fazla kazananların mutlu olduğunu ve mutluluk seviyesinin 500 bin dolara kadar artış gösterdiğini kaydetti.

500 BİN DOLARA KADAR MUTLULUK SAĞLIYOR

1 Mart’ta Proceedings of the National Academy of Sciences isimli dergide yayınlanan makalede, “500 bin dolara kadar paranın mutluluğa etkisi var.  500 bin dolardan sonrası için ise yeterli verilerimiz yok” denildi.

Killingsworth, “Bütün yoksul insanlar için para açıkça çok yardımcı oluyor. Fakat eğer iyi bir geliriniz var ve halen mutsuzsanız mutsuzluğunuzun kaynağı muhtemelen paranın düzeltemeyeceği bir şey” dedi.

Araştırmada, “Paranın genel duygu üzerindeki etkisi haftanın sonunda iki gün izin yapmak gibi diğer unsurlara göre ufak” denildi.

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