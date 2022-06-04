Bilim insanları açıkladı: Umut veren egzersiz tavsiyesi

Bilim insanları hafif bir şekilde egzersiz yapmanın bile sağlığa müthiş bir etkisi olduğunu ortaya çıkardı.

ABD’li bilim insanları, gün içinde az miktar ve yoğunlukta da olsa egzersiz yapılmasının sağlığa çok ciddi faydaları olduğunu ortaya çıkardı.

San Diego Üniversitesi’nde görevli bilim insanları özellikle yaşlı bireylerin hafif ölçekte günde 3 dakika ile 14 dakika arasında hafif tempoda egzersiz yapmasının bile büyük katkısı olduğunu tespit etti.

Uzmanlar günde sadece birkaç dakika egzersiz yapılmasının inme ve kalp krizi riskini yüzde 40 azalttığını da tespit etti.

2009 ile 2013 yılları arasında akıllı bileklik takan bireylerden elde edilen verileri inceleyen uzmanlar, fiziksel aktivite ve egzersiz yapanların kalp krizi riski geçirme riskinin çok daha düşük olduğunu kayıtlara geçti.

7607 katılımcının ortalama olarak 63 yaşında olduğu belirtilirken bu süre zarfında 286’sının kalp krizi geçirdiği belirtildi. Yaş, cinsiyet, alkol ve sigara tüketimi gibi faktörlerin de olduğu belirtilirken analizde ayrıca çok hafif yoğunlukta egzersiz yapmanın da kalp krizi riskini azalttığı kayıtlara geçti.

Araştırmayı yürüten Dr. Steven Hooker, günün 13 ile 16 saatinde hareketsiz kalan bireylerin kalp krizi riskinin 11.8 saat hareketsiz kalanlara göre yüzde 44 daha fazla olduğunu söyledi.