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Bilim insanları ağlayan bebeği uyutmanın en iyi yolunu buldu

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Japonya'da görev yapan bilim insanları yeni ebeveyn olmuş kişilerin ağlayan bebeklerini uyutmak için en iyi yöntemi ortaya çıkardı.
Bilim insanları ağlayan bebeği uyutmanın en iyi yolunu buldu

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Roken Beyin Bilimleri Merkezi’nde görevli Dr. Kumi Kuroda, yaptığı araştırmalar sonucunda bebekleri en iyi sakinleştirme ve uyutma yöntemini tespit etti.

Bilim insanları ebeveynlerin bebeklerini uyutma yöntemlerini inceleyerek ne uygun ve başarılı çözümü ortaya çıkardı. Dr. Kumi Kuroda ve ekibi, bebekleri yatırmanın, bebek arabasında ileri geri sallamanın, kucakta yürüyüş yapmanın ya da ayakta sabit bir şekilde durarak beklemenin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırdı.

Bilim insanları, ağlayan bir bebeği sakinleştirmenin en uygun yolunun ise bebek kucaktayken 5 dakikalık bir yürüyüşe çıkmak olduğunu tespit etti. Bebeği kucakta 8 dakika boyunca tutarak sabit bir şekilde durdurmanın da etkili olduğu belirtilirken, bebek beşiği ise en etkili üçüncü yöntem oldu.

Otururken bebeği kucağa almanın çaresiz olduğunu tespit eden bilim insanları bebek bırakıldıktan hemen sonra yeniden ağlama ve sinir krizlerinin başladığını ortaya çıkardı. Bilim insanları, “Yürüme tekniği geçmişte etkisiz olarak biliniyordu fakat bu çalışmalar sonucunda işe yaradığını tespit ettik” dedi.

Current Biology isimli dergide yayınlanan araştırmada 21 bebeğin incelendiği kaydedilirken, yürüyüş yapıldığı sırada dördüncü dakikanın sonunda bütün ağlayan bebeklerin ağlamayı kestiği ve neredeyse yarısının da uyumaya başladığı belirlendi.

Daha önce memeli hayvanlar üzerinde de çalışma yapan Kuroda ve ekibi, hayvanların da ebeveynleriyle yürümesinin kalp atışını yavaşlattığını söyledi.

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