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Bilim insanları, Alzheimer’ı teşhis eden kan testi geliştirdi

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ABD merkezli Pittsburgh Üniversitesi’nden bilim insanları, Alzheimer’ı teşhis eden kan testi geliştirdi.
Bilim insanları, Alzheimer’ı teşhis eden kan testi geliştirdi

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir grup sinirbilimci, kan örneğinden Alzheimer'ı tespit eden test geliştirdiklerini duyurdu.

Alzheimer'ı teşhis eden mevcut tanı yöntemlerinin pahalı, zaman alan ve zahmetli olmasından yola çıkan bilim insanları, Alzheimer hastalığına özgü ‘beyin kaynaklı tau' proteini tespit edecek antikor bazlı bir kan testi üzerinde çalışmaya başladı. Alzheimer hastalığının çeşitli evrelerinde olan 600 hasta üzerinde denenen kan testi sonuçları, geleneksel tanı yöntemlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldı.

GENİŞ YELPAZEDE TEST EDİLECEK

Bilim insanları bir sonraki adımlarının kan testinin farklı ırk ve etnik kökenden gelenler ile farklı hafıza kaybı aşamalarından veya diğer potansiyel demans semptomlarından muzdarip olanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir hasta yelpazesinde test edilmesi olduğunu vurguladı. 

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