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Bilim insanları araba arkasında öfkelenen çocuklar için formül geliştirdiler

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Araştırmacılar, arabanın arka koltuğunda oturan çocukların ne kadar süre sonra sıkıldıklarını ve öfkelendiklerini incelediler.
Bilim insanları araba arkasında öfkelenen çocuklar için formül geliştirdiler

Çocuklu aileler için ayrı bir stres kaynağı olan araba ile yolculuk bilim dünyasının da odağında. Arabanın arka koltuğunda olmaktan pek de mutlu olmayan ve sık sık öfkelenip ağlamaya başlayan ya da “geldik mi” diye soran çocuklar için bilim insanları bir formül geliştirdi.

Çocukların yoldaki sabrını test eden Nottingham Trent Üniversitesi’ndeki akademisyenler, arka koltuk sorununu tahmin etmek için bir formül buldu: T = 70 + 0,5E + 15F – 10S.

Üniversitede kıdemli öğretim görevlisi olan Dr James Hind, bir çocuğun uzun bir yolculukta sinirlenmeden geçirdiği sürenin (T) genellikle 70 dakika olduğunu söyledi.

Ebeveynler, eğlence (E) ve yemek (F) ile bunu geciktirebilir. Çocuğun eğlendiği her dakika öfke nöbeti geçirme olasılığı azalıyor. Özellikle yiyecekler ebeveynlerin öfke nöbetini 15 dakika geciktirmesini sağlıyor. Ancak kardeşler bu durum için pek de (S) iyi bir etken sayılmıyor. Araştırmacılar, bir arabanın arkasında birden fazla çocuk mutsuz bir bölümü on dakika öne çıkarabileceğini belirtiyorlar.

Dr Hind, “Eğer sadece bir çocuğunuz varsa ve eğlendirerek ya da yemek vererek oyalayabilirsiniz ve iki saat sinir krizi geçirmeden yolculuk edebilirsiniz. Ancak ne atıştırmalık ne de eğlenceli bir şeyleriniz varsa iki çocuk birden sinir krizi geçirebilir. Atıştırmalıklar önemli, ancak yardımcı olma konusunda bir sınırları var” diyor.

Araştırma kapsamında 2 bin ebeveyne çocuklarıyla seyahat etme hakkında sorular soruldu. Araştırma, çocukların “Geldik mi?” sorusunu sormalarının yaklaşık 32 dakikayı bulduğunu belirtti. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 68’i, çocukların mutsuz olmasının ana nedeninin can sıkıntısı olduğunu söyledi.

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