Bilim insanları böcek ilacına alternatif bitki üretti

Tarım ilaçları insan sağlığını tehdit eden unsurlardan biri. İspanya'daki bilim insanları, bu kimyasalların alternatifini araştırdı.

Tarım ilaçları insan sağlığını tehdit eden unsurlardan biri. İspanya'daki bilim insanları, bu kimyasalların alternatifini araştırdı. Tarım ilacı yerine geçebilecek, genetiği değiştirilmiş bitki yetiştirmeyi başardı.

Bilim insanları uzun yıllardır kullanılan tarım ilaçlarına alternatif arıyor. Zira bu ilaçların insan sağlığına zararları biliniyor.

İspanya'da bilim insanları bu konuya yoğunlaştı...

Genetiği değiştirilen bir bitki, tarım ilaçlarına alternatif olmayı başardı.

Böceklerin kafasını karıştırıyor

Araştırma, İspanya Ulusal Araştırma Konseyi ve Valensiya Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapıldı.

Hakemli bilimsel dergi Biodesign Research'te yayımlandı.

Bu kapsamda, Latince adı Nicotiana benthamiana olan, Avustralya'ya özgü bir bitki türü kullanıldı.

Bu bitkinin genetiği değiştirildi, Salgıladığı kimyasal sayesinde erkek böceklerin kafasını karıştırarak, üremelerini önlemesi sağlandı.

Sağlık sorunları ölümle sonuçlanabiliyor

'Tarım zararlıları' olarak da bilinen böcekler bağlarda ve tarlalarda çoğalıyor. Yaprakları çiğneyerek ve sapları oyarak ürüne büyük hasarlar verebiliyor.

Geliştirilen bitkinin bu gelişmeyi azaltarak kademeli biçimde durdurması öngörülüyor.

Böceklerin yanısıra bakterilere, mantarlara, kemirgenlere karşı da tarım ilaçları bulunuyor.

Bu ilaçlara maruz kalanlarda yaşanan sağlık sorunları ölümle sonuçlanabiliyor.