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Bilim insanları bozulmayan makarna geliştirdi

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İtalyan bilim insanları, makarnanın raf ömrünü uzatmanın bir yolunu buldu.
Bilim insanları bozulmayan makarna geliştirdi

İtalya’da yapılan bir araştırma sonucunda makarnanın raf ömrünü uzatmanın yolunu sağladılar. Endüstriyel taze makarnaların raf ömrünün doğru saklanması durumunda 30-90 gün olduğunu belirten uzmanlar farklı paketleme yöntemleri ve “iyi bakterilerin” kullanılmasıyla 120 güne çıkarılabildiğini açıkladı.

Frontiers in Microbiology isimli dergide yayınlanan araştırma sayesinde gıda atığının azaltılmasının öngörüldüğün belirtildi. Altamura’daki bir makarna fabrikasında incelemeleri sürdüren bilim insanları, “Bu sayede ekonomi ve çevre konularında büyük potansiyel var” dedi.

Paketleme ortamında karbondioksit ve nitrojen oranlarının değiştirilmesi durumunda raf ömrünün değiştiğine dikkat çeken bilim insanları genelde 90 günlük bekleme süresinde makarnalarda küf görüldüğünün de altını çizdi.

Öte yandan oksijen tüketen mikropların makarna üzerinde kullanılması durumunda raf ömrünün 120 güne çıktığı belirtildi. Bilim insanları bunu makarnanın hamurunda probiyotik kullanarak gerçekleştirdi.

İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi’nden Dr. Francesca De Leo, “Bu yöntem gıda tüzüğüne de uygun” diyerek şirketlerin bu yöntemi kullanmasının avantajlarının çok olduğunu söyledi.

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