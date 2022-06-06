  • BIST 2.648,12
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.5621
  • Euro 17.7215
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Bilim insanları buzun altında bir ekosistem keşfetti

» »
Yeni Zelandalı bilim insanları, Antarktika'daki bir buz kütlesinin altında heyecan verici bir keşif yaptılar.
Bilim insanları buzun altında bir ekosistem keşfetti

Yeni Zelanda’daki bilim insanlarından oluşan bir ekip, Ross Buz Rafı’nın kenarından yüzlerce kilometre uzakta, buzun 500 metre altında bir ekosistem keşfetti.

Guardian’ın haberine göre, yeni keşfedilen bu sualtı ekosisteminde küçük ve karides benzeri yaratık sürüleri var.

Yeni Zelanda Wellington, Auckland ve Otago’daki üniversitelerden, Ulusal Su ve Atmosfer Enstitüsü’nden (Niwa) ve Jeolojik ve Nükleer Bilimler’den araştırmacılar, iklim kaynaklı buz rafı erimesinin oynayabileceği rolü araştıran ekipte yer aldı.

Ancak buzu delerek nehre girdiklerinde, kameraları amfipodlar, ıstakozlar, yengeçler ve akarlarla aynı soydan gelen küçük yaratıklar tarafından kuşatıldı.

Niwa’dan Craig Stevens, “Bir süre kamerada bir sorun olduğunu düşündük, ancak odak iyileştiğinde 5 mm civarında bir eklembacaklı sürüsü fark ettik. Buz rafının diğer kısımlarında deneyler yaptık ve bazı şeylerin üstesinden geldiğimizi düşündük, ancak bu sefer büyük sürprizler ortaya çıktı” dedi.

Stevens, çalışmada iklim değişikliği için yola çıksalar da, keşif gezisinde yeni bir şey keşfettiklerini belirtti.

Stevens, “Burada, dünyanın unutulmuş bir köşesinde, dünyalar kadar uzak hissettiren olaylardan gerçek zamanlı etkiler görüyoruz. Oldukça dikkat çekiciydi” diye ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın en büyük bitkisi Avustralya kıyılarında keşfedildi01 Haziran 2022 Çarşamba 11:43
  • Bilim insanları Dünya atmosferinde tehlikeli kimyasal tespit etti29 Mayıs 2022 Pazar 17:53
  • 830 milyon yıllık kristaldeki organizmalar hayatta olabilir mi?28 Mayıs 2022 Cumartesi 20:24
  • Dünyayı ‘doğa pozitif’ tavır kurtaracak26 Mayıs 2022 Perşembe 14:36
  • Ünlü medyumdan olay yaratan iddia: “Uzaylılar Dünya’yı istila edecek”22 Mayıs 2022 Pazar 20:55
  • Solar Orbiter, Güneş’in hiç görülmemiş fotoğraflarını çekmeyi başardı20 Mayıs 2022 Cuma 16:47
  • Plastik hakkında dört gerçek: ‘Durum ciddi, şirketler sorumluluk almalı’20 Mayıs 2022 Cuma 13:38
  • Basit bir bilgisayar 6 ay boyunca yosunla çalıştırıldı16 Mayıs 2022 Pazartesi 20:13
  • Süper kanlı Ay16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:01
  • Her yıl 6 bin ton güneş kremi mercan kayalıklarını ‘yalıyor’15 Mayıs 2022 Pazar 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti