Bilim insanları: Çevreyi ve doğayı koruma bilinci genlerden geliyor

Bazı insanlar diğerlerinden daha çevre bilincine sahip ve bilim insanları bunun sebebinin genlerde yattığını düşünüyor. Yeni bir araştırma, tek yumurta ikizlerinin, çift yumurta ikizlerine göre koruma ve çevrecilik konusunda benzer görüşlere sahip olduğunu buldu. Araştırmacılar, bunun insanların genetik yapısı ile çevreci politikalara destekleri arasında varolan bağlantıyı kanıtladığını savundu.

Singapur'da yapılan yeni bir çalışma insanların çevre bilincinin genlerin geldiğini gösterdi.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve çalışmanın baş yazarı olan Chia-chen Chang, "Genetik bileşenleri göz önünde bulundurmak bize daha bütünsel bir cevap verir, ancak genetik sonuçlar kesinlik ile değil, sadece olasılık ile ilgilidir” dedi.

BİNDEN FAZLA İKİZ KARDEŞ İNCELENDİ

Bununla birlikte çalışmanın yazarları, ülkenin en büyük ikiz veri tabanı olan TwinsUK kayıtlarından binden fazla ikizin özelliklerini kullandı. Ardından, tek ve çift yumurta ikizlerinin doğaya olan ilgileri, çevresel aktivizm ve kendi davranışlarının ne kadar çevre dostu olduğu hakkındaki sorulara verdikleri yanıtları incelediler.

Sonuçlar, tek yumurta ikizlerinin her üç kategoride daha fazla ortak noktaya sahip olduğunu gösterdi. Bilim insanlarına göre bu durum, insanların genetiği ile çevresel davranışları arasında bir bağlantı olduğunu ve çevreci özelliklerin bir genlerden geldiğini gösteriyor.

KALITSAL ÖZELLİKLERİN DAVRANIŞLARDA ETKİSİ VAR

Konuya ilişkin açıklama yapan Chang,” Başlangıçta çift yumurta ikizleri ve tek yumurta ikizlerinin benzer eğilimleri hakkında bu kadar fark beklemiyordum. Ancak, sonuçlarımız bazı fedakar ve işbirlikçi davranışlara kalıtsal özellikleri bulan önceki araştırmalar tarafından destekleniyor” diye konuştu.

Diğer taraftan çalışmanın yazarları, birinin içinde büyüdüğü ve çevrelediği sosyal çevrenin, doğaya, çevresel aktivizm ve kişisel davranışa yönelik bireysel ilginin yüzde 50'sinden fazlasını kattığınını vurguladı.

Chang, “Kalıtsallık, genetik bileşenlerin bu durumda etkili olduğunu gösteriyor. Ancak davranışlarımızı hem genetik hem de çevresel faktörler tarafından şekillendirir. Çevresel davranışımızla muhtemelen düşündüğümüzden daha karmaşık” dedi.

Çalışmaya dahil olmayan Ekonomi ve İstatistik Araştırma Merkezi'nde genetiği profesörü Felix Tropf, kalıtımın insanların çevresel tutumlarındaki rolünü anlamak için küresel anlamada daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu aktardı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİK BİR SORUN

Tropf, “Bir insanı doğaya daha yakın yapan tek bir gen yok. Çevreciliğe yönelik bireysel davranışlar üzerindeki etkileri analiz etmek güzel, ancak sonuçta iklim değişikliği sistemik ve politik bir sorun” dedi.