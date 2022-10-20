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Bilim insanları çöpçatan sitelerinde mutlu sona ulaşmanın formülünü buldu

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Hollanda'da yapılan bir araştırma çöpçatan platformlarında ve uygulamalarda başarıya ulaşmanın formülünü ortaya çıkardı.
Bilim insanları çöpçatan sitelerinde mutlu sona ulaşmanın formülünü buldu

Son dönemde iyice yaygınlaşan Tinder, Bumble, OkCupid ve Happn gibi çöpçatan sitelerinde başarıya ulaşarak partner adaylarını etkilemenin formülünü bilim insanları ortaya çıkardı. Hollanda’nın önde gelen kurumlarından Tilburg Üniversitesi’nde görevli Tess van der Zanden, çöpçatan platformlarında ideal eşi bulmanın ve karşısındaki kişiyi etkilemenin sırlarını ortaya çıkardı.

Fotoğrafın ilk bakışta önemli bir faktör gibi göründüğünü söyleyen van der Zanden, kişinin profil sayfasında yazan yazıların da çok büyük bir önemi olduğunu tespit etti. Fotoğrafın ilk bakışta önemli görülebileceğini söyleyen van der Zanden, kişinin kendisi hakkında yazdıklarının da kritik olduğunu duyurdu.

Diğer adayların önüne geçmek için genel geçer ifadeler yerine daha özgün cümlelerin yazılması gerektiğini ortaya çıkaran bilim insanı, “Profil sayfalarındaki orijinal yazıları yazanlar daha zeki, daha esprili olabiliyor ve bu da daha çekici olmaktan daha önemli. Bu kişilerin daha çok randevuya çıktıkları görüldü” dedi.

“KENDİ HAKKINIZDA BİLGİ VERİN”

Çöpçatan platformlarındaki profilleri inceleyen bilim insanları yazılan metnin orijinalliğini de sıraladı. Daha az orijinal olanların eş bulma ihtimalinin de daha düşük olduğu kayıtlara geçti. Araştırmayı yapan bilim insanları, “Sadece sporu sevdiğinizi yazmayın, hangi tür sporu sevdiğinizi de söyleyin. Kendi hakkınızda bilgi verin” dedi.

Hollanda merkezli iki çöpçatan sitesindeki profilleri inceleyen bilim insanları daha sonra farklı profilleri 1234 çöpçatan sitesi kullanıcısı tarafından oylaması istendi. Uzmanlar bu sonuçlardan yola çıkarak bazı bulgulara ulaştı. Fakat araştırmanın farklı yaş gruplarında da yapılması gerektiğini dile getirdi.

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