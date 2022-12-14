Bilim insanları: Covid-19 aşıları 3 milyondan fazla kişiyi kurtardı

Yayınlanan bir rapora göre, Covid-19 aşıları ABD'de pandemi sırasında üç milyondan fazla ölümü önledi.

The Commonwealth Fund tarafından bugün yayınlanan bir rapor, bu iki yıl içinde uygulanan 655 milyon corona virüsü aşısının üç milyondan fazla ek ölümü önlediğini ortaya koydu.

12 Aralık 2020’den bu yana toplam 82 milyon enfeksiyon, 4,8 milyon hastaneye yatış ve 798.000 ölüm kaydedildi. Uzmanlara göre, aşı olmasaydı 1,5 kat daha fazla enfeksiyon, 3,8 kat daha fazla hastaneye yatış ve 4,1 kat daha fazla ölüm olacaktı.

Raporda, yaklaşık 120 milyon yeni Covid-19 enfeksiyonunun aşılarla durdurulduğu belirtildi. Kayıplar da 1 trilyon dolardan fazla ekstra tıbbi maliyete neden olacaktı.

BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU İLE BAKILDI

Bilim insanları, aşı olmasaydı hastalığın nasıl seyredeceğini görmek için bilgisayar üzerinden simülasyon hastalık bulaşma modeli kullandılar.

Model, pandeminin gerçek gidişatını kimsenin koruyucu aşıları olmadığı bir senaryo ile karşılaştırmak için yaş sıralamasını, risk faktörlerini ve dinamikleri, enfeksiyon ve aşılamayı içeriyordu. Çalışma sadece ABD’yi baz aldı.

Rapor sonuçlarını değerlendiren araştırmacılar, aşı olmanın, gelecekte hastaneye yatışları önlemek için çok önemli olacağını vurguladı.