  • BIST 5.066,50
  • Altın 1085.309
  • Dolar 18.6258
  • Euro 19.8534
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Bilim insanları: Covid-19 aşıları 3 milyondan fazla kişiyi kurtardı

» »
Yayınlanan bir rapora göre, Covid-19 aşıları ABD'de pandemi sırasında üç milyondan fazla ölümü önledi.
Bilim insanları: Covid-19 aşıları 3 milyondan fazla kişiyi kurtardı

The Commonwealth Fund tarafından bugün yayınlanan bir rapor, bu iki yıl içinde uygulanan 655 milyon corona virüsü aşısının üç milyondan fazla ek ölümü önlediğini ortaya koydu.

12 Aralık 2020’den bu yana toplam 82 milyon enfeksiyon, 4,8 milyon hastaneye yatış ve 798.000 ölüm kaydedildi. Uzmanlara göre, aşı olmasaydı 1,5 kat daha fazla enfeksiyon, 3,8 kat daha fazla hastaneye yatış ve 4,1 kat daha fazla ölüm olacaktı.

Raporda, yaklaşık 120 milyon yeni Covid-19 enfeksiyonunun aşılarla durdurulduğu belirtildi. Kayıplar da 1 trilyon dolardan fazla ekstra tıbbi maliyete neden olacaktı.

BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU İLE BAKILDI

Bilim insanları, aşı olmasaydı hastalığın nasıl seyredeceğini görmek için bilgisayar üzerinden simülasyon hastalık bulaşma modeli kullandılar.

Model, pandeminin gerçek gidişatını kimsenin koruyucu aşıları olmadığı bir senaryo ile karşılaştırmak için yaş sıralamasını, risk faktörlerini ve dinamikleri, enfeksiyon ve aşılamayı içeriyordu. Çalışma sadece ABD’yi baz aldı.

Rapor sonuçlarını değerlendiren araştırmacılar, aşı olmanın, gelecekte hastaneye yatışları önlemek için çok önemli olacağını vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ’den şekerli içecekler için ‘vergilendirme’ çağrısı14 Aralık 2022 Çarşamba 11:54
  • Kışın neden daha sık hastalanırız: Soğuk, burun içi bağışıklığı yarı yarıya azaltıyor14 Aralık 2022 Çarşamba 10:26
  • Çin, Pfizer'ın koronavirüs ilacının internetten satışına izin verdi14 Aralık 2022 Çarşamba 09:16
  • Beyin sağlığına faydalı beş fiziksel egzersiz: Kaslarınızla birlikte gri hücreleriniz de çalışsın13 Aralık 2022 Salı 22:36
  • “Pandemi hafifledi ve sonuç: “Mafiş kurban”13 Aralık 2022 Salı 21:02
  • Özellikle çocuklar için tehlike taşıyor13 Aralık 2022 Salı 20:07
  • Kovid-19 ölüm oranları influenza seviyelerine ulaştı13 Aralık 2022 Salı 01:58
  • Bangladeşli bilim insanları ağız yoluyla alınabilen çocuk felci aşısı geliştirdi13 Aralık 2022 Salı 01:25
  • Uyku alışkanlıklarınız sağlık sorunlarının habercisi olabilir12 Aralık 2022 Pazartesi 22:49
  • DSÖ: İnsan vücudunda antibiyotiklere karşı artan bakteri direnci, ölüm riskini artırıyor12 Aralık 2022 Pazartesi 22:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti