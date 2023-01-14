Bilim insanları da onayladı… Kadınlar bu erkekleri daha çekici buluyor

Kadınların hangi tip erkekleri çekici bulduklarına dair bilim dünyası da kolları sıvadı. İşte bilimsel olarak da kanıtlanmış, kadınların ilgisini daha çok çeken erkekler...

Kadın ve erkek ilişkileri her zaman merak konusu olmuştur. Erkeklerin ve kadınların neye dayanarak birbirilerine ilgi gösterdikleri sık sık tartışma yaratırken bilim insanları da bu konuya bir açıklık getirmek istemişler ve yaptıkları araştırmalara göre kadınların hangi tip erkeklere daha çok ilgi duyduklarını incelemişler.

Bu tür çalışmalar genellikle kadınların gerçek hayatta verdikleri tepkilerden farklı olabilse de konuyla ilgili ipucu veriyor. Araştırmalar, kadınların laboratuvarda kendi bildirdikleri duygulara dayanıyor. Ve katılımcılar genellikle Batılı üniversite öğrencilerinden oluyor. Bu yüzden sonuçlar geniş kapsamlı olamıyor.

Yine de bu kısıtlı çalışmalara göre işte kadınların karşı konulamaz bulduğu bilim destekli özellikler: