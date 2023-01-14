  • BIST 4.984,86
  • Altın 1159.804
  • Dolar 18.7772
  • Euro 20.3339
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Bilim insanları da onayladı… Kadınlar bu erkekleri daha çekici buluyor

» »
Kadınların hangi tip erkekleri çekici bulduklarına dair bilim dünyası da kolları sıvadı. İşte bilimsel olarak da kanıtlanmış, kadınların ilgisini daha çok çeken erkekler...
Bilim insanları da onayladı… Kadınlar bu erkekleri daha çekici buluyor

Kadın ve erkek ilişkileri her zaman merak konusu olmuştur. Erkeklerin ve kadınların neye dayanarak birbirilerine ilgi gösterdikleri sık sık tartışma yaratırken bilim insanları da bu konuya bir açıklık getirmek istemişler ve yaptıkları araştırmalara göre kadınların hangi tip erkeklere daha çok ilgi duyduklarını incelemişler.

Bu tür çalışmalar genellikle kadınların gerçek hayatta verdikleri tepkilerden farklı olabilse de konuyla ilgili ipucu veriyor. Araştırmalar, kadınların laboratuvarda kendi bildirdikleri duygulara dayanıyor. Ve katılımcılar genellikle Batılı üniversite öğrencilerinden oluyor. Bu yüzden sonuçlar geniş kapsamlı olamıyor.

Yine de bu kısıtlı çalışmalara göre işte kadınların karşı konulamaz bulduğu bilim destekli özellikler:

  • İyi görünüm önemli bir faktör olsa da düşünüldüğü kadar etkili değil. Araştırmalarda, kadınların genellikle uzun süreli ilişkiler için değil, flört için daha iyi görünen erkekleri seçtikleri ortaya çıkıyor.
  • Mizah duygusu kadınlar için oldukça önemli. Bilim insanları bunun erkekleri daha zeki gösterdiğini keşfettiler.
  • Uzun ilişkiler için kadınlar, nazik ve iyi işler yapan fedakar erkekleri tercih etme eğiliminde.
  • Sakal ve bıyık gibi fiziki özellikler araştırmalarda hem çekici hem de itici bulunmuş; dolayısıyla bu özellik muhtemelen kişisel zevk ve tercihlere dayalı.
  • Daha eski araştırmalar, insanların beğenilme halinde bundan hoşlandıklarını gösterirken, son araştırmalar, elde edilmesi zoru oynamanın etkili bir taktik olabileceğini bulmuş. Erkekler müsait olmadıklarını belirttiklerinde bu, kadınların onları daha çok istemesine neden olabiliyor.
  • Araştırmalar, köpekleri olan erkeklerin kadınlarla daha iyi anlaştıklarını göstermiş.
  • Bir hızlı flört deneyinde, kadınlar dikkatli olan ve yargılayıcı olmayan erkeklerden daha çok etkilendiler.
  • Başka bir araştırmaya göre de dünyanın dört bir yanındaki kadınlar, erkekleri kırmızı giydiklerinde daha çekici bulmuşlar.
  • Kadınlar, insanların hayatlarını kurtarmak, yiyecek aramak gibi kahramanca ve bazen ilkel riskler alan erkekleri daha çekici bulduklarını belirtmişler.
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: Kötü karakterler neden seviliyor?12 Ocak 2023 Perşembe 11:45
  • Günlük burç yorumları (12 Ocak 2023)12 Ocak 2023 Perşembe 10:03
  • Dikkat… Bu altı davranış sonrasında ilişkide ayrılık çanları çalmaya başlıyor11 Ocak 2023 Çarşamba 23:20
  • Cinsel istismar ve şiddete uğrayan çocuklarda risk daha yüksek11 Ocak 2023 Çarşamba 22:45
  • Bilim insanları şaştı: Taş devrinden kalma aletleri maymunlar yapmış11 Ocak 2023 Çarşamba 21:23
  • Duygusal yeme bozukluğu kalp hastalıklarının habercisi11 Ocak 2023 Çarşamba 20:55
  • Günlük burç yorumları (11 Ocak 2023)11 Ocak 2023 Çarşamba 10:10
  • 2022 en sıcak 5. yıl oldu10 Ocak 2023 Salı 19:19
  • Arıların ve böceklerin yok olması yılda 500 bin kişiyi öldürüyor10 Ocak 2023 Salı 14:48
  • BM’den korkutan rapor: Her 4 saniyede bir çocuk öldü10 Ocak 2023 Salı 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti