  • BIST 2.421,99
  • Altın 964.677
  • Dolar 16.716
  • Euro 17.4595
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Bilim insanları devasa 'uzay baloncukları' inşa etmek istiyor

»
Bilim insanları, küresel ısınmayla mücadele için devasa 'uzay baloncukları' inşa etmek istiyor. Baloncukların Dünya ile Güneş arasında şişerek, ışınlarının bir kısmını yansıtacağı ve gezegeni serin tutacağı tahmin ediliyor.
Bilim insanları devasa 'uzay baloncukları' inşa etmek istiyor

Araştırmacılar, Brezilya büyüklüğündeki “uzay baloncuklarının” küresel ısınmanın etkilerini yavaşlatmanın etkili bir yolu olabileceğini öne sürüyor.

Küçük, şişirilebilir baloncuklardan oluşan uzay aracı, Dünya’yı güneş radyasyonundan koruyabilir ve güneşten gelen ışığın bir kısmını yansıtabilir.

Gökbilimciler, stratosferdeki gazları çözmek gibi gezegenimizde jeomühendislik yapmaya yönelik diğer girişimlerin aksine, bu yöntemin Dünya’daki ekosistemlere müdahale etmediğini ve bu nedenle vahşi yaşam ve bitkiler üzerinde daha az etkisi olacağına inanıyor.

Bununla birlikte, bu öneri yalnızca, iklim değişikliğini azaltmak için insanların mevcut girişimlerini değiştirmeyi değil, tamamlamayı amaçlıyor.

MIT’nin Senseable City Lab başkanı Carlo Ratti , mimarlık ve tasarım dergisi Dezeen’e verdiği demeçte , “Jeomühendislik bizim nihai ve tek seçeneğimiz olabilir, ancak çoğu jeomühendislik önerisi dünyaya bağlıdır ve bu da yaşayan ekosistemimiz için muazzam riskler oluşturur.

“Uzay tabanlı çözümler daha güvenli olurdu. Örneğin, gelen güneş radyasyonunun yüzde 1,8’ini gezegenimize çarpmadan önce saptırırsak, bugünün küresel ısınmasını tamamen tersine çevirebiliriz.” dedi.

Araştırmacılar, Brezilya büyüklüğündeki “uzay baloncuklarının” küresel ısınmanın etkilerini yavaşlatmanın etkili bir yolu olabileceğini öne sürüyor.

Küçük, şişirilebilir baloncuklardan oluşan uzay aracı, Dünya’yı güneş radyasyonundan koruyabilir ve güneşten gelen ışığın bir kısmını yansıtabilir.

Gökbilimciler, stratosferdeki gazları çözmek gibi gezegenimizde jeomühendislik yapmaya yönelik diğer girişimlerin aksine, bu yöntemin Dünya’daki ekosistemlere müdahale etmediğini ve bu nedenle vahşi yaşam ve bitkiler üzerinde daha az etkisi olacağına inanıyor.

Bununla birlikte, bu öneri yalnızca, iklim değişikliğini azaltmak için insanların mevcut girişimlerini değiştirmeyi değil, tamamlamayı amaçlıyor.

MIT’nin Senseable City Lab başkanı Carlo Ratti , mimarlık ve tasarım dergisi Dezeen’e verdiği demeçte , “Jeomühendislik bizim nihai ve tek seçeneğimiz olabilir, ancak çoğu jeomühendislik önerisi dünyaya bağlıdır ve bu da yaşayan ekosistemimiz için muazzam riskler oluşturur.

“Uzay tabanlı çözümler daha güvenli olurdu. Örneğin, gelen güneş radyasyonunun yüzde 1,8’ini gezegenimize çarpmadan önce saptırırsak, bugünün küresel ısınmasını tamamen tersine çevirebiliriz.” dedi.

MIT, uzayda küresel bir kabuğu şişirerek bir ön deney gerçekleştirdi, ancak bir aracın konumunu ve kararlılığını, Dünya’ya ne kadar gölge verebileceğini, ne kadar uygun maliyetli olduğunu keşfetmek için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

MIT, uzayda küresel bir kabuğu şişirerek bir ön deney gerçekleştirdi, ancak bir aracın konumunu ve kararlılığını, Dünya’ya ne kadar gölge verebileceğini, ne kadar uygun maliyetli olduğunu keşfetmek için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • iOS ve iPadOS 15.6 için dördüncü geliştirici beta sürümü yayınlandı!29 Haziran 2022 Çarşamba 13:12
  • Apple’dan sevindiren karar: iPad Pro’lar ucuzluyor!29 Haziran 2022 Çarşamba 12:50
  • Bilim insanları uyardı: Uzay gemileri ozon tabakasını yok edebilir28 Haziran 2022 Salı 20:31
  • Elon Musk’ın Twitter’daki takipçi sayısı kaç?28 Haziran 2022 Salı 13:42
  • Spotify kullanmayı bırakmak için 10 neden!28 Haziran 2022 Salı 13:16
  • Netflix kullanmayı bırakmak için 6 neden28 Haziran 2022 Salı 13:04
  • Tamamen elektrikli ilk Volkswagen sedan: ID. AERO28 Haziran 2022 Salı 11:16
  • Dijital giysi mağazası açılıyor28 Haziran 2022 Salı 09:47
  • Khaby Lame: 'TikTok kralı' İtalya'nın vatandaşlık yasalarını değiştirebilir mi?26 Haziran 2022 Pazar 13:14
  • Bilim insanları okyanus yaşamını kurtaracak robot balık geliştirdi24 Haziran 2022 Cuma 20:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti