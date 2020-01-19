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Bilim insanları dinozorların yok olmasının asıl nedenini açıkladı

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Bilim insanları dinozorların yok olmasının asıl nedenini açıkladı
Bilim insanları dinozorların yok olmasının asıl nedenini açıkladı

ABD’deki Yale Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı bir zamanlar dünyada yaşayan dinozorların kısa sürede yok olmasına yol açan nedenin volkanik aktiviteler değil, 66 milyon yıl önce Dünya ile çarpışan dev göktaşı olduğu sonucuna vardı.

Phys.org sitesinde yer alan habere göre, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında gösterilen Yale Üniversitesi’nden paleo-iklim uzmanları, bir zamanlar dünyada yaşayan dinozorların kısa sürede yok olmasına yol açan asıl nedenin volkanik aktiviteler değil, 66 milyon yıl önce Dünya ile çarpışan dev göktaşı olduğu sonucuna vardı.

Volkanik aktivitelerin kesin zamanı belirlenmeye çalışıldı

Çoğu bilim insanı dinozorlar da dahil olmak üzere türlerin kitlesel olarak yok olmasının nedeninin, 66 milyon yıl önce Dünya'ya düşen büyük bir asteroid olduğuna inanıyor. Ancak diğer bir varsayıma göre türlerin yok olması, şu an Hindistan topraklarında bulunan Deccan Traps bölgesinde çok sayıda volkanın patlamasından kaynaklandı.

Araştırmacılar, bu tür patlamalarda ortaya çıkan devasa volkanik gaz emisyonlarının kesin zamanını belirlemeye çalıştı ve bu amaçla küresel sıcaklık değişimi ile deniz fosillerinden elde edilen karbon izotoplarının analiz verilerini, iklim etkisi modelleri ile karşılaştırdı.

Çalışma, karbondioksitin büyük bir kısmının göktaşı çarpmasından çok önce atmosfere atıldığını ortaya koydu.

Volkanik patlamalar kitlesel yok olmaya yol açmadı

O dönemdeki yoğun volkanik aktivitelerin hava ısısının kademeli olarak küresel çapta 2 derece artmasına neden olduğunu belirleyen uzmanlar, ancak bunun kitlesel ölümlere yol açmadığını, bazı türlerin Kuzey ve Güney kutbuna doğru göç ettiklerini, ancak göktaşı kazasından çok önce yaşadıkları yerlere geri döndüklerini ifade etti.

Bu nedenle dinozorların ölümünün tek nedeninin göktaşı çarpması olduğunu belirten bilimciler, yine de yanılıyor olabileceklerini ve önemli kanıtlar olursa tezlerini gözden geçirebileceklerini vurguladı.

10 kilometre çapında, saniyede 25 kilometre hızla

Daha önce arkeologlar, Meksika'daki Yucatan Yarımadası’nda bulunan en eski göktaşı krateri olan Chicxulub’dan aldıkları toprak örneklerini analiz ederek, Dünya nüfusunun yüzde 75’inin fazlasının yok olmasına neden olan göktaşının düşmesinden sonraki ilk zamanla ilgili modelleme çalışması yaptı.

Uzmanlara göre 10 kilometre çapındaki dev göktaşı, saniyede 25 kilometre hızla Dünya atmosferine girerek, dünyadaki tüm nükleer silahlarının gücü

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