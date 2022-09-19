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Bilim insanları diyabet için günde dört fincan çay öneriyor

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Çinli bilim insanları, günde dört fincan çayın diyabeti uzak tutmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Araştırmacılar, özellikle hastalığın tip 2 formunu geliştirme riskini azalttığı için siyah, yeşil veya Oolong çaylarını öneriyor.
Bilim insanları diyabet için günde dört fincan çay öneriyor

Araştırmalarda, günde en az dört fincan olmak üzere bol miktarda çay içmenin tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabileceği ortaya çıktı.

Çin’deki Wuhan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Xiaying Li, “Sonuçlarımız heyecan verici çünkü insanların tip 2 diyabet geliştirme risklerini potansiyel olarak azaltmak için günde dört fincan çay içmek kadar basit bir şey yapabileceklerini öne sürüyor” dedi.

Li, çaya süt koyulması halinde ise koruyucu etkinin daha da büyük olabileceğini söyledi. Araştırmalar, sütün etkisini araştırmamış olsalar da önceki çalışmalar süt ürünlerinin de anti-diyabetik bir etkiye sahip olabileceğini göstermişti.

SİYAH, YEŞİL VE OOLONG ÇAYLARI ÖNE ÇIKTI

Araştırmacılar; Birleşik Krallık, Amerika, Asya veya Avrupa’daki sekiz ülkede yaklaşık 1,1 milyon yetişkinin katıldığı çay içme ve diyabetle ilgili önceki 19 çalışmanın bir meta-analizini yaptılar. Siyah, yeşil veya geleneksel bir Çin çayı olan Oolong çayı içmek ile diyabetik olma riskinin azalması arasında yakından ilişki olduğunu buldular.

Çay içmeyenlere kıyasla, günde bir, iki veya üç bardak içen kişilerde diyabet riskinin yüzde 4 daha düşük olduğu, günde dört veya daha fazla bardak çay tüketenlerde ise yüzde 17 daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Li, çayın diyabete karşı koruyuculuğunu ise şu şekilde açıkladı: “Çaydaki polifenoller gibi belirli bileşenlerin kan şekeri düzeylerini düşürmesi mümkün, ancak etkili olması için bu biyoaktif bileşiklerin yeterli bir miktarına ihtiyaç duyulabilir.”

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