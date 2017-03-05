Bilim insanları DNA’ya sinema filmi ve bilgisayar virüsü depoladı!

Bilim insanları DNA üzerine bir işletim sistemi ve bir film dahil olmak üzere altı dosya depolayıp bunları hatasız bir şekilde geri alarak yeniden bilgisayara uygun hale getirmeyi başardılar.

Özellikle internetin yaygınlaşması ile her geçen gün dünyaya daha çok bilgi ve veri kazandırılıyor. Google ve Amazon gibi devler bilgileri işleyip, saklamak için devasa sunucu tarlaları kuruyorlar.

Bilim insanları artan veri depolama ihtiyacına farklı bir çözüm üzerinde çalışıyorlar. Canlıların yaşamsal işlevleri ve biyolojik gelişmelerini tanımlayan talimatları barındıran DNA artık potansiyel bir depolama aracı olarak araştırılıyor. DNA hem çok küçük hem de diğer depolama ortamları gibi (kaset, cd vb.) zaman içinde aşınmıyor.

Araştırmacılar Yaniv Erlich ve Dina Zielinski çalışmaları ile DNA’nın bir depolama ortamı olarak potansiyelini gösterdiler. Araştırmacılar her biri 200 baz uzunluğunda 72 bin DNA zincirine bir işletim sistemi, 1895 yapımı bir Fransız filmi, bir Amazon hediye kartı, bir bilgisayar virüsü, bir Piooner plakının verileri ( Piooner uzay araçlarına konan ve üzerinde bilgiler barındıran altın plaklar) ve teorisen Claude Shannon bir çalışmasını depoladılar.

Depolama sonrası bir sıralama teknolojisi ile veriyi geri alıp genetik kodu yeniden binary koda (ikili kod) çevirerek veriyi yeniden bilgisayara uygun hale döndürdüler. Böylece veriler herhangi bir hata olmadan geri alınabildi.

Researchgate.net sitesinde araştırmacılarla yapılan röportajda Yaniv Erlich ve Dina Zielinski DNA’nın bir depolama ortamı olarak potansiyelini açıkladılar.

1 GRAM DNA’YA 215 PETABYTE VERİ DEPOLANABİLİYOR

Veri depolama ortamı olarak neden DNA’yı seçtiklerini açıklayan araştırmacılar DNA’nın küçüklüğünün, depolama kapasitesinin ve ömrünün altını çiziyorlar. Sadece 1 gram DNA’da 215 petabyte (220 bin terabyte) veri konabiliyor ve 100 yıldan fazla dayanıyor.

Araştırmacılar DNA depolama teknolojisinin daha başında olduklarını ve genel kullanıma sunulmasına daha 10 yıldan fazla süre olduğunu öngörüyorlar.