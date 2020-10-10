Bilim insanları doğruladı: Koronavirüs beyne sızabiliyor

Almanya'da Hamburg-Eppendorf Üniversite Tıp Merkezi'nden bilim insanları, yapılan otopsi sonucu yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen kişilerin çoğunun beyinlerinde virüsün izlerine rastladı.

The Lancet dergisinin aktardığına göre uzmanlar, 51-94 yaşları arasındaki 43 kişinin cesedine otopsi yaptı. Ölenlerin yüzde 53’nün beyinlerinde Kovid-19 hastalığına neden olan Sars-Cov-2'ye rastlandığı ifade edildi. Koronovirüs izleri beynin kök hücrelerinde ve ondan dallanan nöronlarda tespit edildi.

Ayrıca hastaların yüzde 14’ünde fokal iskemik doku bozuklukları, yüzde 86’sında da astrositoz, yani sinir dokusu hücrelerini destekleyen astrositlerde anormal bir artış tespit edildi.

Bilim insanları, koronavirüsün sızması sonucu beyinde meydana gelen değişikliklerin ehemmiyetsiz olduğu kaydetti. Virüsün merkezi sinir sistemi üzerinde doğrudan yıkıcı bir etkisi olduğu belirlenmediği vurgulandı.