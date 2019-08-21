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Bilim insanları: Domuzdan insana kalp nakli yapılabilecek

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Cerrah Terence'ten kalp nakliyle ilgili açıklaması: Böbrekte başarılırsa, kalpte de başarılır...
Bilim insanları: Domuzdan insana kalp nakli yapılabilecek

 İngiltere’de 40 yıl önce ilk başarılı kalp nakli ameliyatını gerçekleştiren cerrah Terence English, beş yıl içinde domuzlardan insanlara kalp nakli yapılabileceğini söyledi.

87 yaşındaki English, daha önce ekibinde olan doktorların bu yıl içinde bir hastaya domuz nakli yapmayı deneyeceğini belirterek, “Ksenotransplantasyon (bir başka canlı türünden insana yapılan organ nakli) başarılı olursa, beş yıla kadar kalp nakli de yapılabilir. Böbrekte başarılırsa, kalpte de olur. Bu her şeyi değiştirir” dedi.

DOMUZ KALBİ İNSANINKİNE ÇOK YAKIN

Domuz kalbinin anatomisi ve fizyolojisi insanlarınkine çok yakın. Yeni tedavilerin geliştirilmesinde domuz kalpleri model olarak kullanılıyor. Mayıs’ta domuzlar üzerinde denenen genetik bir kalp krizi tedavisinin olumlu sonuç vermesi kalp nakli için de umutları artırmıştı.

Farklı ülkelerden uzmanların katıldığı denemede kriz sonucu hasar gören bir kalbe microRNA-199 adlı bir genetik malzeme enjekte edilmiş ve hücreler bir ay içinde yeniden canlanıp eski haline dönmüştü.

Ancak uzmanlar, bu yöntemin insanlar üzerinde de denenebilmesi için aşılması gereken önemli sorunlar olduğunu söylüyor. Zira, tedavinin denendiği domuzların çoğu, microRNA-199’un kontrol edilemeyen bir şekilde etki göstermeye devam etmesi sonucu ölmüştü.

Kalp krizi olarak da bilinen miyokard enfarktüsü, atardamarlardan birinin aniden tıkanması sonucu ortaya çıkıyor. Enfarktüs geçirenlerin genellikle kalplerinde kalıcı yapısal hasar oluşuyor. (BBC Türkçe)

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