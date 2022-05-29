Bilim insanları Dünya atmosferinde tehlikeli kimyasal tespit etti

Bilim insanları, Dünya atmosferinde insan sağlığına ve küresel iklime tehdit oluşturabilecek yeni bir tür aşırı reaktif madde tespit ettiler.

Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi’nden araştırmacılar, Dünya atmosferindeki yeni keşfedilen “reaktif kimyasalın”, solunum ve kalp hastalıklarını tetikleyebileceğini ve küresel ısınmaya katkıda bulunabileceğini iddia ediyor.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar, birbirine bağlı üç oksijen atomuna sahip kimyasal bileşik olan trioksitlerin atmosferik koşullar altında oluştuğunu gösterdi.

Trioksitler, birbirine bağlı iki oksijen atomuna sahip olan peroksitlerden bile daha reaktiftir, bu da onları oldukça reaktif ve çoğu zaman yanıcı-patlayıcı hale getirir.

BENZERSİZ BİR KEŞİF

Bizi çevreleyen havada peroksitlerin var olduğu biliniyor ve trioksitlerin muhtemelen atmosferde de olduğu tahmin ediliyordu, ancak şimdiye kadar hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanamadı.

Kopenhag Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Profesör Henrik Grum Kjærgaard, “Keşfettiğimiz bileşiklerin türü, yapılarında benzersizdir. Ve aşırı derecede oksitleyici olduklarından, büyük olasılıkla henüz ortaya çıkarmadığımız bir dizi etki getiriyorlar” dedi.

Science'da yayınlanan araştırmada yer alan ve kimya bölümünde doktora öğrencisi olan Jing Chen, “Artık doğrudan gözlem yoluyla, bu bileşiklerin atmosferde oluştuğunu, şaşırtıcı derecede kararlı olduklarını ve neredeyse tüm kimyasal bileşiklerden oluştuklarını gösterebiliriz” dedi.