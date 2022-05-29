  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAGergin Boyun Sendromuna Dikkat !

Bilim insanları Dünya atmosferinde tehlikeli kimyasal tespit etti

» »
Bilim insanları, Dünya atmosferinde insan sağlığına ve küresel iklime tehdit oluşturabilecek yeni bir tür aşırı reaktif madde tespit ettiler.
Bilim insanları Dünya atmosferinde tehlikeli kimyasal tespit etti

Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi’nden araştırmacılar, Dünya atmosferindeki yeni keşfedilen “reaktif kimyasalın”, solunum ve kalp hastalıklarını tetikleyebileceğini ve küresel ısınmaya katkıda bulunabileceğini iddia ediyor.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar, birbirine bağlı üç oksijen atomuna sahip kimyasal bileşik olan trioksitlerin atmosferik koşullar altında oluştuğunu gösterdi.

Trioksitler, birbirine bağlı iki oksijen atomuna sahip olan peroksitlerden bile daha reaktiftir, bu da onları oldukça reaktif ve çoğu zaman yanıcı-patlayıcı hale getirir.

BENZERSİZ BİR KEŞİF

Bizi çevreleyen havada peroksitlerin var olduğu biliniyor ve trioksitlerin muhtemelen atmosferde de olduğu tahmin ediliyordu, ancak şimdiye kadar hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanamadı.

Kopenhag Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Profesör Henrik Grum Kjærgaard, “Keşfettiğimiz bileşiklerin türü, yapılarında benzersizdir. Ve aşırı derecede oksitleyici olduklarından, büyük olasılıkla henüz ortaya çıkarmadığımız bir dizi etki getiriyorlar” dedi.

Science'da yayınlanan araştırmada yer alan ve kimya bölümünde doktora öğrencisi olan Jing Chen, “Artık doğrudan gözlem yoluyla, bu bileşiklerin atmosferde oluştuğunu, şaşırtıcı derecede kararlı olduklarını ve neredeyse tüm kimyasal bileşiklerden oluştuklarını gösterebiliriz” dedi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basit bir bilgisayar 6 ay boyunca yosunla çalıştırıldı16 Mayıs 2022 Pazartesi 20:13
  • Süper kanlı Ay16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:01
  • Her yıl 6 bin ton güneş kremi mercan kayalıklarını ‘yalıyor’15 Mayıs 2022 Pazar 12:14
  • Araştırma: Tarımda zehirli ürün sayısı üç katına çıktı; AB’den iadelerde rekor15 Mayıs 2022 Pazar 10:43
  • İlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi13 Mayıs 2022 Cuma 21:39
  • Galaksimizin merkezindeki kara delik ilk kez görüntülendi12 Mayıs 2022 Perşembe 21:01
  • Dünya'daki karbondioksit en yüksek seviyeye ulaştı09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:06
  • Nepalli dağ rehberi 26’ncı kez Everest’in zirvesinde08 Mayıs 2022 Pazar 21:45
  • Evrenin gizemli sesi kaydedildi: NASA, bir kara deliğin sesini yayınladı08 Mayıs 2022 Pazar 12:39
  • Her yıl 6 bin ton güneş kremi mercan kayalıklarını ‘yalıyor’07 Mayıs 2022 Cumartesi 19:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti