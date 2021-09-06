Bilim insanları: Dünyayı etkileyecek yanardağ patlamaları yakın

Yeni bir araştırmaya göre, küresel çapta ölümle sonuçlanacak yıkıcı bir süper volkan patlaması, artık çok daha olası.

ABD'deki Oregan Eyalet Üniversitesi tarafından koordine edilen ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarıyla iş birliği içinde yürütülen yeni araştırmaya göre, ölümlerle sonuçlanacak tehlikeli yanardağ patlamaları uzay değil.

Araştırma, bilim insanlarının yarı uykuda olduğuna inandıkları yaklaşık 20 yanardağın aslında güncel bir risk oluşturabileceğini söylüyor.

Şimdiye kadar yaygın görüş, patlama olasılığının bir yanardağın altındaki sıvı magmanın varlığına bağlı olduğuydu.

Ancak yeni araştırma sonucunda, sıvı magma bulunmasa bile patlamaların meydana gelebileceğine dair kanıtlar tespit edildi.

TEHLİKE SANILANDAN DAHA YAKIN

Eğer tüm bu bilgiler doğruysa, gelecekte tehlike arz etme potansiyeline sahip olduğu düşünülen bazı süper volkanların aslında şu anda insanlık için epey tehlikeli olabileceği anlamına geliyor.

Bilim insanları, Endonezya'da yaklaşık 75 bin yıl önce Toba Gölü'nün süper patlamasından sonra olanları araştırdıktan sonra bu sonuca vardı.

Söz konusu olay, o zamanlar insan nüfusunu 3 bin kişiye kadar düşüren ve yıllarca süren küresel bir kışa neden olmuştu.

Araştırmanın baş yazarlarından ve Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nde doçent olan Martin Danisik, "Süper volkan patlamaları, dünya tarihindeki en feci olaylar arasında yer alıyor ve inanılmaz miktarda magmayı neredeyse hemen salıyor. Bunlar küresel iklimi, dünyayı 'volkanik bir kış'a sokacak noktaya kadar etkileyebilir. Volkanik kış, yaygın kıtlık ve nüfus bozulmasına neden olabilecek kadar anormal derecede soğuk bir dönem." ifadelerini kullandı.