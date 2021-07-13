Bilim insanları: Düzenli kahve içmek Covid-19 riskini azaltıyor

ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Northwestern Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, kapsamlı bir araştırma yaptı. Bilim insanlarının elde ettiği analiz sonuçları ünlü bilim dergisi Nutrients’te yayınlandı.

ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Northwestern Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, kapsamlı bir araştırma yaptı. Bilim insanlarının elde ettiği analiz sonuçları ünlü bilim dergisi Nutrients’te yayınlandı.

Yaklaşık 40.000 katılımcının yer aldığı araştırmada bilim insanları kahve tüketimi ile Covid-19 arasında bir düzen belirledi. Katılımcıların 2006-2010 yılları arasındaki beslenme alışkanlıklarını mercek altına alan araştırmada, bunların 2020 yılındaki corona virüsü bulaşma oranına kıyaslaması yapıldı.

Katılımcıların, çay, kahve, işlenmiş et, kırmızı et, meyve-sebze ve yağlı balık tüketimi incelendi. Yaş-cinsiyet-ırk ve egzersiz yapma alışkanlıkları gibi faktörleri de inceleyen uzmanlar, “Günde 1 ya da daha fazla kahve içenlere Covid-19 bulaşma oranı, kahve içmeyenlere oranla yüzde 10 daha az” açıklamasını yaptı.

DÖRT BARDAK İÇENLERDE RİSK DÜŞÜYOR

Araştırmada, “Günde 1, 2-3 veya dörtten fazla kahve tüketenlere Covid-19 bulaşma ihtimali sırasıyla 0.90, 0.90, 0.92” sonucu çıktı.

Antioksidan ve iltihapları yok eden içeriği sebebiyle kahve içmenin avantajlarının vurgulandığı araştırmada, “Kahve tüketimi Covid-19’un ağır geçmesine ve öldürücülüğüne sebep olan unsurlara zarar veriyor. Fakat bunun daha fazla incelenmesi gerekiyor” denildi.

Öte yandan araştırmada ağırlıklı olarak sebze ile beslenenlerde corona virüsü riskinin daha düşük olduğu belirtilirken, işlenmiş et tüketenlerde ise corona virüsü riskinin yüksek olduğu kayıtlara geçti.