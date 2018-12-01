  • BIST 95.416
  • Altın 204,406
  • Dolar 5,2031
  • Euro 5,8967
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Bilim insanları, evrenimizin oluştuğu ‘çorbayı’ inceliyor

»
Yapılan araştırmalar, evrenin Büyük Patlama sonraki halinin neredeyse ideal sıvı olma niteliği taşıyan ve ‘kuark-gluon plazması’ olarak adlandırılan bir nevi ‘çorba’ olduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları, evrenimizin oluştuğu ‘çorbayı’ inceliyor

Tanecik hızlandırıcısı Relativistik Ağır İyon Çarpıştırıcısı (RHIC) kullanımıyla ilgili yapılan araştırmalar, evrenin Büyük Patlama sonraki halinin neredeyse ideal sıvı olma niteliği taşıyan ve ‘kuark-gluon plazması’ olarak adlandırılan bir nevi ‘çorba’ olduğunu ortaya koydu.

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) ve ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, bu maddenin özelliklerinin incelenmesi için başlatılan uluslararası sPHENIX Projesi kapsamında ortak çalışmalar yürütüyor.

Sputnik'e konuşan sPHENIX Projesi Eşbaşkanı, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü öğretim görevlisi Prof. Gunther Roland, sürdürdükleri çalışmaların sonuçları ve önemini değerlendirerek şunu söyledi: ‘Yaptığımız araştırmalarda bu sıvının Evrenimizdeki en ideal madde olma özelliği taşıdığını saptadık. Ancak bu özelliğinin kuark-gluon plazmasının unsurlarıyla ne ilgisi olduğu henüz belli değil. İsminden de anlaşıldığı üzere bu plazma kuark ve gluon olmak üzere iki tür parçacıklardan oluşmaktadır. Biz şu an bu parçacıklar arasında nasıl bir etkileşim gerçekleştiği ve buna benzer kuark ile gluonlardan oluşan başka bir maddenin mevcut olup olmadığını öğrenmek için çalışıyoruz'.

'ÇOK GÜÇLÜ MİKROSKOP GELİŞTİRECEĞİZ'

Roland, sPHENIX Projesi çerçevesinde araştırmalar yapan bilim insanlarının kuark-gluon plazmasının (ya da başka ismiyle kuark çorbası) ultramikroskopik yapısını ayrıntılı bir şekilde incelemek amacıyla çok güçlü mikroskop geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

 

'DOĞANIN TEMEL ÖZELLİKLERİNİ İNCELEMEK İÇİN ÖNEMLİ'

Bilim insanının sözlerine göre, kuark-gluon plazmasının araştırılması, doğanın temel özelliklerinin incelenmesinin önemli bir parçası.

sPHENIX Projesi'ne 15 ülkeden 75 araştırma enstitüsü ve Rus mühendisler dahilinde yüzlerce bilim insanının katıldığına dikkat çeken Roland, ‘Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında Rus üniversitesinin projeye katkılarını etraflıca ele alma fırsatını bulduk. sPHENIX Projesinde kullanılan bazı cihazlar konusunda Rus meslektaşlarımızla uzun bir süredir yapıcı işbirliği içindeyiz' ifadelerini kullandı. Roland, Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nin ileride de sPHENIX Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli rol oynamaya devam edeceğini vurguladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları, evrenimizin oluştuğu ‘çorbayı’ inceliyor01 Aralık 2018 Cumartesi 17:32
  • Elon Musk'a NASA'dan şok: "Herkesin önünde esrar tüttüremeyecek!"01 Aralık 2018 Cumartesi 15:00
  • En büyük hacker skandallarından biri yaşandı01 Aralık 2018 Cumartesi 13:39
  • Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!01 Aralık 2018 Cumartesi 00:00
  • Subaru'dan Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali30 Kasım 2018 Cuma 22:00
  • Eski mağara resimlerinin yıldız sistemlerine ait haritalar olduğu anlaşıldı30 Kasım 2018 Cuma 21:00
  • 230 Bin TL değerindeki Apple Watch Series 4!30 Kasım 2018 Cuma 20:30
  • Fortnite 200 milyon kullanıcıya ulaştı30 Kasım 2018 Cuma 20:00
  • Instagram Hikayeler'de yeni dönem30 Kasım 2018 Cuma 19:30
  • 'Peygamber çiçeği'nin yeni bir türü daha bulundu30 Kasım 2018 Cuma 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti