Bilim insanları, evrenimizin oluştuğu ‘çorbayı’ inceliyor

Yapılan araştırmalar, evrenin Büyük Patlama sonraki halinin neredeyse ideal sıvı olma niteliği taşıyan ve ‘kuark-gluon plazması’ olarak adlandırılan bir nevi ‘çorba’ olduğunu ortaya koydu.

Tanecik hızlandırıcısı Relativistik Ağır İyon Çarpıştırıcısı (RHIC) kullanımıyla ilgili yapılan araştırmalar, evrenin Büyük Patlama sonraki halinin neredeyse ideal sıvı olma niteliği taşıyan ve ‘kuark-gluon plazması’ olarak adlandırılan bir nevi ‘çorba’ olduğunu ortaya koydu.

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) ve ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, bu maddenin özelliklerinin incelenmesi için başlatılan uluslararası sPHENIX Projesi kapsamında ortak çalışmalar yürütüyor.

Sputnik'e konuşan sPHENIX Projesi Eşbaşkanı, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü öğretim görevlisi Prof. Gunther Roland, sürdürdükleri çalışmaların sonuçları ve önemini değerlendirerek şunu söyledi: ‘Yaptığımız araştırmalarda bu sıvının Evrenimizdeki en ideal madde olma özelliği taşıdığını saptadık. Ancak bu özelliğinin kuark-gluon plazmasının unsurlarıyla ne ilgisi olduğu henüz belli değil. İsminden de anlaşıldığı üzere bu plazma kuark ve gluon olmak üzere iki tür parçacıklardan oluşmaktadır. Biz şu an bu parçacıklar arasında nasıl bir etkileşim gerçekleştiği ve buna benzer kuark ile gluonlardan oluşan başka bir maddenin mevcut olup olmadığını öğrenmek için çalışıyoruz'.

'ÇOK GÜÇLÜ MİKROSKOP GELİŞTİRECEĞİZ'

Roland, sPHENIX Projesi çerçevesinde araştırmalar yapan bilim insanlarının kuark-gluon plazmasının (ya da başka ismiyle kuark çorbası) ultramikroskopik yapısını ayrıntılı bir şekilde incelemek amacıyla çok güçlü mikroskop geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

'DOĞANIN TEMEL ÖZELLİKLERİNİ İNCELEMEK İÇİN ÖNEMLİ'

Bilim insanının sözlerine göre, kuark-gluon plazmasının araştırılması, doğanın temel özelliklerinin incelenmesinin önemli bir parçası.

sPHENIX Projesi'ne 15 ülkeden 75 araştırma enstitüsü ve Rus mühendisler dahilinde yüzlerce bilim insanının katıldığına dikkat çeken Roland, ‘Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında Rus üniversitesinin projeye katkılarını etraflıca ele alma fırsatını bulduk. sPHENIX Projesinde kullanılan bazı cihazlar konusunda Rus meslektaşlarımızla uzun bir süredir yapıcı işbirliği içindeyiz' ifadelerini kullandı. Roland, Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nin ileride de sPHENIX Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli rol oynamaya devam edeceğini vurguladı.