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Bilim insanları evrenin ilk anlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor

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Dünyanın dört bir yanından bir grup araştırmacı, evrenin ilk anlarının sırlarını ortaya çıkarmak için bir araya geliyor. Araştırmacılar, evrenin nasıl genişlediği ve bugünkü haline nasıl geldiğini inceliyor.
Bilim insanları evrenin ilk anlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor

The Guardian’ın haberine göre; Big Bang’den hemen sonra evrenin ilk anlarının nasıl göründüğünü bulmak için İngiltere’deki altı üniversiteden çeşitli gruplar, Şili’deki Atacama Çölü’nün 5.3000 metre yukarısındaki Cerro Toco’da bulunan Simons Gözlemevi’nde çalışacak. Gözlemevi, 20 metrelik devasa bir teleskopun yanı sıra kozmik mikrodalga arka planını ölçebilen üç küçük alete ev sahipliği yapıyor.

İngiliz araştırmacılar ayrıca, gözlemevinin aletlerinin hassasiyetini daha da artırmaya yardımcı olacak iki ek teleskop daha inşa edecek.

Evrenin ilk anlarının tam olarak neye benzediği belirsiz olduğu için araştırma son derece önemli. Araştırmacılar, ilk anların sırrını anlayabilmeleri halinde ve James Webb uzay teleskopu gibi araçlar, yeni modeller geliştirebilirlerse evrene çok daha derinden bakabilmeyi umuyorlar.

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