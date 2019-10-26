  • BIST 100.216
  • Altın 279,320
  • Dolar 5,7628
  • Euro 6,3918
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Bilim İnsanları, Farelere Araba Sürmeyi Öğretti

» »
Bilim dünyasında geleceğimiz için gerçekleşen ilginç deneylere her gün bir yenisi daha ekleniyor.
Bilim İnsanları, Farelere Araba Sürmeyi Öğretti

Son olarak araştırmacılar, farelere plastik arabaları kullanmayı öğrettiler. Çalışma, gelecekte akıl hastalıkları için farmasötik olmayan tedavi geliştirmeye yardımcı olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Richmond Üniversitesi’nde çalışmalar yapan araştırmacılar, 17 fareden oluşan bir gruba tasarladıkları plastik arabaları sürmeyi öğrettiler. Tabii fareler arabayı zevk için sürmüyorlar, birkaç gevrek parçası yiyebilmek için yapıyorlar.

Araştırmayı yöneten Dr. Kelly Lambert, farelerin deney sürecindeyken çok daha rahat hissettiklerini açıkladı. Yapılan deneylerle elde edilen sonuçlar gelecekte akıl hastalıkları için farmasötik olmayan tedavilerin geliştirilmesinde kullanılabilir.

Peki fareler araba sürmeyi nasıl öğrendi?

 

Dr. Lambert ve ekibi, plastik bir kabı ve alüminyum parçasını birleştirerek ve tekerlek koyarak minik bir elektrikli araba tasarladılar. Ardından arabaya bakır tel bağladılar. Bir farenin arabayı sürebilmesi için alüminyum parçasına oturması ve bakır tele dokunması gerekiyordu. Böylece devre tamamlanıyordu ve fare gitmek istediği yöne gidebiliyordu.

Aylarca süren çalışmalar sonucunda fareler yalnızca fare arabalarını hareket ettirmek için ne yapmaları gerektiğini öğrenmediler. Aynı zamanda nasıl yön değiştirebileceklerini de öğrendiler.

Doğal ortamda yetişen fareler daha iyi öğreniyor:

Yapılan deneylerden sonra araştırmacılar, anti-stres hormonu olan ‘dehidroepiandrosteron’ hormonunun yanı sıra stres hormonu olan ‘kortikosteron' hormonunu incelemek üzere farelerin dışkılarından örnek aldılar. Farelerin hepsinde yeni bir beceri öğrenmiş olmanın memnuniyeti ile bağlantılı olduğuna inanılan ‘dehidroepiandrosteron’ hormonu yüksek seviyelere sahipti.

 

Araştırmada kullanılan farelerin bir kısmı laboratuvar ortamında yetiştirilmişken diğerleri daha doğal ortamlarda yetiştirildi. Yapılan deneyler sonucunda doğal ortama yakın şartlarda yetiştirilen farelerin laboratuvar ortamında yetiştirilenlerden daha iyi sürücü oldukları ortaya çıktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 413 kiloluk balkabağı yetiştirdi; bot olarak kullanıyor23 Ekim 2019 Çarşamba 18:19
  • Yeni Zelanda'da erkek ordu mensupları da artık makyaj yapıp, oje sürebilecek22 Ekim 2019 Salı 14:48
  • Bağırsaklarında maya çoğalan adamın vücudu kendi kendine bira üretiyor21 Ekim 2019 Pazartesi 17:56
  • Mısır'da tarihi keşif21 Ekim 2019 Pazartesi 12:01
  • Netflix, şifresini arkadaşları ve ailesiyle paylaşan kullanıcılar için önlem alacak20 Ekim 2019 Pazar 16:40
  • Pornografik sitelerin yaş doğrulamasına yüz tanıma sistemi önerisi19 Ekim 2019 Cumartesi 12:58
  • Uyuşturucu kuryesi kedi,hayvanat bahçesinden kaçtı17 Ekim 2019 Perşembe 19:56
  • Uyuşturucu kuryesi kedi,bu sefer de hayvanat bahçesinden kaçtı17 Ekim 2019 Perşembe 18:57
  • Microsoft’un CEO’su 42,9 milyon dolar ikramiye aldı17 Ekim 2019 Perşembe 18:41
  • Patrick Day: Amerikalı şampiyon boksör nakavt olduğu maçtan dört gün sonra öldü17 Ekim 2019 Perşembe 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti