Bilim insanları füzyon reaksiyonundan ilk kez net enerji kazanımı elde etti

ABD’de bulunan bir laboratuvarda çalışan bilim insanları, ilk kez bir füzyon reaksiyonunda net bir enerji kazanımı elde etti. Bu, sıfır karbonlu enerji arayışında önemli bir atılım olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanları, 1950’lerden beri güneşe güç sağlayan füzyon reaksiyonunu kullanmaya çalıştılar ama şimdiye kadar reaksiyonun tükettiğinden daha fazla enerji üretilemedi.

Financial Times’ın aktardığına göre Kaliforniya’daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’nda yapılan son deneylerdeyse tüketilenden fazla enerji elde edildi. Bu, fosil yakıtlara ve nükleer enerjiye güvenilir ve bol miktarda alternatif sağlayabilir.

Birçok bilim insanı, füzyon elektrik santrallerinin kurulmasına ve füzyon reaksiyonundan geniş kapsamlı enerji üretiminin yakın vadede mümkün olmadığını düşünse de son deneyler bunun teoride olabileceğini gösteriyor. Füzyon reaksiyonları karbon yaymadan ve atık üretmeden enerji üretebilir; küçük bir fincan hidrojen yakıtıysa teorik olarak bir eve yüzlerce yıl güç sağlayabilir.

ABD hükümet tesisindeki füzyon reaksiyonu, lazerlerdeki 2,1 megajul enerjinin yaklaşık yüzde 120’si olan yaklaşık 2,5 megajul enerji üretti, sonuçlar hakkında bilgisi olan kişiler, verilerin hala analiz edildiğini ekledi.

Sonuçlar hakkında bilgi sahibi olan ve Financial Times’a konuşan iki kişi, enerji çıkışının beklenenden daha fazla olduğunu ve bunun da bazı teşhis ekipmanlarına zarar vererek analizi karmaşık hale getirdiğini söyledi.

ABD enerji bakanlığı, Enerji Bakanı Jennifer Granholm ve Nükleer Güvenlikten Sorumlu Müsteşar Jill Hruby’nin yarın, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’nda ‘büyük bir bilimsel gelişmeyi’ açıklayacağını söylemişti.

ABD’nin bu atılımı, dünya yüksek enerji fiyatlarıyla ve ortalama küresel sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşmasını durdurmak için fosil yakıtları kullanmaktan hızla uzaklaşma ihtiyacıyla boğuşurken geldi. Enflasyon Azaltma Yasası aracılığıyla Joe Biden yönetimi, emisyonları azaltmak ve yeni nesil temiz teknoloji için küresel bir yarışı kazanmak amacıyla düşük karbonlu enerji için yeni sübvansiyonlara yaklaşık 370 milyar dolar harcıyor.