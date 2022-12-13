  • BIST 5.256,19
  • Altın 1085.119
  • Dolar 18.6345
  • Euro 19.8203
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Bilim insanları füzyon reaksiyonundan ilk kez net enerji kazanımı elde etti

» »
ABD’de bulunan bir laboratuvarda çalışan bilim insanları, ilk kez bir füzyon reaksiyonunda net bir enerji kazanımı elde etti. Bu, sıfır karbonlu enerji arayışında önemli bir atılım olarak değerlendiriliyor.
Bilim insanları füzyon reaksiyonundan ilk kez net enerji kazanımı elde etti

Bilim insanları, 1950’lerden beri güneşe güç sağlayan füzyon reaksiyonunu kullanmaya çalıştılar ama şimdiye kadar reaksiyonun tükettiğinden daha fazla enerji üretilemedi.

Financial Times’ın aktardığına göre Kaliforniya’daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’nda yapılan son deneylerdeyse tüketilenden fazla enerji elde edildi. Bu, fosil yakıtlara ve nükleer enerjiye güvenilir ve bol miktarda alternatif sağlayabilir.

Birçok bilim insanı, füzyon elektrik santrallerinin kurulmasına ve füzyon reaksiyonundan geniş kapsamlı enerji üretiminin yakın vadede mümkün olmadığını düşünse de son deneyler bunun teoride olabileceğini gösteriyor. Füzyon reaksiyonları karbon yaymadan ve atık üretmeden enerji üretebilir; küçük bir fincan hidrojen yakıtıysa teorik olarak bir eve yüzlerce yıl güç sağlayabilir.

ABD hükümet tesisindeki füzyon reaksiyonu, lazerlerdeki 2,1 megajul enerjinin yaklaşık yüzde 120’si olan yaklaşık 2,5 megajul enerji üretti, sonuçlar hakkında bilgisi olan kişiler, verilerin hala analiz edildiğini ekledi.

Sonuçlar hakkında bilgi sahibi olan ve Financial Times’a konuşan iki kişi, enerji çıkışının beklenenden daha fazla olduğunu ve bunun da bazı teşhis ekipmanlarına zarar vererek analizi karmaşık hale getirdiğini söyledi.

ABD enerji bakanlığı, Enerji Bakanı Jennifer Granholm ve Nükleer Güvenlikten Sorumlu Müsteşar Jill Hruby’nin yarın, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’nda ‘büyük bir bilimsel gelişmeyi’ açıklayacağını söylemişti.

ABD’nin bu atılımı, dünya yüksek enerji fiyatlarıyla ve ortalama küresel sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşmasını durdurmak için fosil yakıtları kullanmaktan hızla uzaklaşma ihtiyacıyla boğuşurken geldi. Enflasyon Azaltma Yasası aracılığıyla Joe Biden yönetimi, emisyonları azaltmak ve yeni nesil temiz teknoloji için küresel bir yarışı kazanmak amacıyla düşük karbonlu enerji için yeni sübvansiyonlara yaklaşık 370 milyar dolar harcıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haftalık burç yorumları (12 - 18 Aralık 2022)11 Aralık 2022 Pazar 19:10
  • Tarihi DNA örnekleri Kuzey Kutbu'nda 2 milyon yıl önceki yaşamı ortaya koydu11 Aralık 2022 Pazar 13:24
  • Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022)11 Aralık 2022 Pazar 10:32
  • Bilim insanları tuvaletlerdeki görünmez tehlikeye dikkat çekti11 Aralık 2022 Pazar 00:35
  • Beynini kandır mutlu ol10 Aralık 2022 Cumartesi 23:24
  • Yüzüklerin Efendisi’nde herkesin hayran kaldığı Hobbit evi artık kiralanabilecek10 Aralık 2022 Cumartesi 22:31
  • Sosyal medya bağımlılığı olan çocuklar için uyarı10 Aralık 2022 Cumartesi 13:39
  • Günlük burç yorumları (10 Aralık 2022)10 Aralık 2022 Cumartesi 10:08
  • Sadece bir dakikalık günlük bir aktivite bile ömrü uzatmaya yetiyor09 Aralık 2022 Cuma 20:33
  • Dünyanın En Nadir Bulut Oluşumlarından Biri Fotoğraflandı09 Aralık 2022 Cuma 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti