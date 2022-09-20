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Bilim insanları gece geç saatlere kadar uyanık kalanları uyardı: Kalp ve şekere dikkat

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Araştırmacılar, gece geç saatlere kadar uyanık kalanların kalp ve şeker hastalığına daha yatkın olabileceğini söylüyor.
Bilim insanları gece geç saatlere kadar uyanık kalanları uyardı: Kalp ve şekere dikkat

 

Çalışmalar, vücutlarının enerji için daha az yağ yakabileceğinden, gece geç saatlere kadar ayakta kalan kişilerin, kalp hastalığına ve şeker hastalığına daha yatkın olabileceğini söylüyor.

Bilim insanları, erken yatan insanların bünyelerinin bir enerji kaynağı olarak yağı daha fazla kullandığını ve genellikle daha geç uyuyanlara göre gün içinde daha aktif olduklarını belirtiyor.

Çalışmada yer alan Prof Steven Malin ve ekibi; 51 obez orta yaşlı yetişkini, uyku ve aktivite alışkanlıklarına ilişkin bir ankete verdikleri yanıtlara bağlı olarak erken uyuyanlar ve gece kuşları olarak ayırdı. Gönüllülerin bir hafta boyunca aktivite modellerini izlendi ve vücutları dinlenirken veya bir koşu bandında egzersiz yaparken test edildi.

SİRKADİYEN RİTİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Araştırma ekibi, gece erken yatan kişilerin insülin hormonunun kan seviyelerine nasıl daha duyarlı olduğunu ve hem dinlenme hem de egzersiz sırasında gece geç yatan kişilere göre daha fazla yağ yaktıklarını gözlemledi. Gece kuşları insüline daha az duyarlı oldukları gibi vücutları bir enerji kaynağı olarak yağ yerine karbonhidratları tercih ediyordu.

Malin, iki grupta metabolizma farklılıklarının neden görüldüğünün net olmadığını söyledi, ancak insanların vücut saatlerini yöneten sirkadiyen ritimlerde bir uyumsuzluk olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu belirtiyor:

“Eğer bir kişi gece kuşu ise, geç yatmayı tercih edebilir, ancak yine de işe gitmek veya çocuk bakmak için erken kalkmak zorunda kalıyorsa, bu onu vücut saatiyle uyumsuz olmaya zorlayabilir.”

Çalışma vardiyalı çalışma sisteminin sağlığa zararlarını da yeniden gündeme getiriyor. Malin, “Doğayla uyumsuz bir zamanlama düzenini teşvik edersek, sağlık riskleri artabilir” dedi.

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