  • BIST 3.277,50
  • Altın 979.37
  • Dolar 18.3001
  • Euro 18.2608
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Bilim insanları gece geç saatlere kadar uyanık kalanları uyardı: Kalp ve şekere dikkat

» »
Araştırmacılar, gece geç saatlere kadar uyanık kalanların kalp ve şeker hastalığına daha yatkın olabileceğini söylüyor.
Bilim insanları gece geç saatlere kadar uyanık kalanları uyardı: Kalp ve şekere dikkat

Çalışmalar, vücutlarının enerji için daha az yağ yakabileceğinden, gece geç saatlere kadar ayakta kalan kişilerin, kalp hastalığına ve şeker hastalığına daha yatkın olabileceğini söylüyor.

Bilim insanları, erken yatan insanların bünyelerinin bir enerji kaynağı olarak yağı daha fazla kullandığını ve genellikle daha geç uyuyanlara göre gün içinde daha aktif olduklarını belirtiyor.

Çalışmada yer alan Prof Steven Malin ve ekibi; 51 obez orta yaşlı yetişkini, uyku ve aktivite alışkanlıklarına ilişkin bir ankete verdikleri yanıtlara bağlı olarak erken uyuyanlar ve gece kuşları olarak ayırdı. Gönüllülerin bir hafta boyunca aktivite modellerini izlendi ve vücutları dinlenirken veya bir koşu bandında egzersiz yaparken test edildi.

SİRKADİYEN RİTİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Araştırma ekibi, gece erken yatan kişilerin insülin hormonunun kan seviyelerine nasıl daha duyarlı olduğunu ve hem dinlenme hem de egzersiz sırasında gece geç yatan kişilere göre daha fazla yağ yaktıklarını gözlemledi. Gece kuşları insüline daha az duyarlı oldukları gibi vücutları bir enerji kaynağı olarak yağ yerine karbonhidratları tercih ediyordu.

Malin, iki grupta metabolizma farklılıklarının neden görüldüğünün net olmadığını söyledi, ancak insanların vücut saatlerini yöneten sirkadiyen ritimlerde bir uyumsuzluk olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu belirtiyor:

“Eğer bir kişi gece kuşu ise, geç yatmayı tercih edebilir, ancak yine de işe gitmek veya çocuk bakmak için erken kalkmak zorunda kalıyorsa, bu onu vücut saatiyle uyumsuz olmaya zorlayabilir.”

Çalışma vardiyalı çalışma sisteminin sağlığa zararlarını da yeniden gündeme getiriyor. Malin, “Doğayla uyumsuz bir zamanlama düzenini teşvik edersek, sağlık riskleri artabilir” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları gece geç saatlere kadar uyanık kalanları uyardı: Kalp ve şekere dikkat20 Eylül 2022 Salı 11:03
  • Kolesterolü düşürmek için günde bir kez yemek yetiyor20 Eylül 2022 Salı 09:37
  • Bilim insanları diyabet için günde dört fincan çay öneriyor19 Eylül 2022 Pazartesi 20:58
  • DSÖ: Covid salgını yakında bitebilir19 Eylül 2022 Pazartesi 16:45
  • Sinirlilik ve Paranoya Alzheimer Belirtisi Olabilir19 Eylül 2022 Pazartesi 14:04
  • Metabolizmayı hızlandıran çaylar19 Eylül 2022 Pazartesi 09:38
  • Çocuklarda yatış pozisyonuna bağlı kafatası şekil bozukluğu arttı19 Eylül 2022 Pazartesi 08:38
  • Tiroit sağlığı için nasıl beslenmeliyiz18 Eylül 2022 Pazar 12:55
  • Lenf kanserinde başarı oranı artıyor17 Eylül 2022 Cumartesi 20:24
  • Beyni güçlendiren 11 süper besin17 Eylül 2022 Cumartesi 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti